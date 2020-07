De Rode Duivels spelen op woensdag 11 november in het Brusselse Koning Boudewijnstadion een oefeninterland tegen Zwitserland, zo maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag bekend.

Later in die week volgen er twee interlands in het kader van de Nations League: tegen Engeland (zondag 15/11 om 20u45 in Brussel) en Denemarken (woensdag 18/11 om 20u45 in Brussel).

De Europese Voetbalconfederatie UEFA besliste onlangs dat de wedstrijden die in het voorjaar niet konden doorgaan, een plaats zouden krijgen op de internationale kalender in oktober en november. Eind maart was er voor de Rode Duivels een stage in Qatar voorzien, met oefeninterlands tegen Portugal en Zwitserland. Vicewereldkampioen Kroatië was het vierde deelnemende land, maar tegen hen was er geen interland gepland. Vanwege de uitbraak van het coronavirus kon het lucratieve toernooi echter niet doorgaan.

De oefeninterlands voor oktober en november hoeven niet noodzakelijk tegen dezelfde tegenstanders te zijn als de wedstrijden die in het voorjaar gepland stonden. Voor de oefeninterland in oktober zoeken de Rode Duivels momenteel nog een sparringpartner.

Voor de Rode Duivels is het niet de eerste keer dat ze Zwitserland bekampen. Het wordt al de 30ste interland tussen beide en al de 23ste keer dat dat vriendschappelijk gebeurt. De laatste keer herinnert de Belgische fan zich waarschijnlijk nog wel goed. Op 18 november 2018 verloren de Duivels met 5-2 in Lausanne en werden uitgeschakeld in de Nations League.

