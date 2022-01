De Rode Duivels werken op zaterdag 26 maart in de hoofdstad Dublin een oefeninterland af tegen Ierland, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond KBVB dinsdag.

Voor de Belgen wordt dit het eerste duel van het jaar en hun eerste van twee oefeninterlands die tijdens deze interlandbreak op het programma staan. Wie de tweede tegenstander wordt, is nog niet geweten. De oefeninterlands komen in de plaats van de eerder geplande stage in Qatar, die dus niet zal doorgaan. Als voorbereiding op de Nations League-duels van juni tegen Nederland, Polen en Wales werd er gezocht naar tegenstanders in Europa. Het is de tweede keer dat een stage in Qatar in het water valt. In maart 2020 werd die in extremis geannuleerd na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.

De wedstrijd wordt gespeeld in het Aviva Stadium in Dublin (aftrapuur nog te bevestigen) en kadert in de viering van de honderdste verjaardag van de Ierse bond. Op volle sterkte zullen de Duivels er niet aantreden, want bondscoach Roberto Martinez liet eerder al weten voor beide oefenwedstrijden enkel spelers te zullen oproepen met minder dan vijftig caps.

