Thorgan Hazard en Koen Casteels zijn maandag positief getest op het coronavirus. Dat hebben hun clubs Borussia Dortmund en Wolfsburg bekendgemaakt. Na Kevin De Bruyne zijn ze de tweede en derde Rode Duivels die besmet blijken na de interlandbreak.

Thorgan Hazard is in isolatie gegaan en ontbreekt bijgevolg zeker in de Champions League-wedstrijd van woensdagavond (21u) bij Sporting Lissabon. Zaterdag speelde de winger nog 90 minuten in de wedstrijd tegen Stuttgart (2-1). Daarin bereidde hij de winnende treffer van Marco Reus voor.

Borussia Dortmund stelt dat Hazard zondag noch maandag contact had met teammaats. Volgens der BVB zijn alle spelers en de omkadering van de ploeg 'voor de volle 100 procent gevaccineerd of genezen van het virus'. Het oordeelt dan ook dat momenteel 'verdere quarantainemaatregelen niet noodzakelijk zijn'.

Dortmund telt net als Sporting 6 punten in groep C, achter het ongeslagen Ajax (12 ptn).

Nog uit de Bundesliga kwam Wolfsburg met hetzelfde nieuws: ook doelman Koen Casteels liep een coronabesmetting op en met in quarantaine. De Belgische kapitein stond dit weekend nog tussen de palen tegen Arminia Bielefeld (2-2). 'Casteels, die tweemaal tegen COVID-19 is ingeënt, had zondagavond laat klachten gekregen en legde meteen een coronatest af - het resultaat was positief. De anderen die maandag getest werden, bleken wel allemaal negatief', liet Wolfsburg weten.

Ook Casteels zal deze week dus niet te zien zijn tijdens de Champions League. Die Wölfe, met ook nog Belgen Aster Vranckx, Dodi Lukebakio en Sebastiaan Bornauw, spelen dinsdagavond uit tegen Sevilla. In hun groep staan ze met nog twee wedstrijden te gaan met zeven punten derde, op twee punten van leider RB Salzburg. Alles is dus nog mogelijk.

Net als Kevin De Bruyne kwamen Hazard en Casteels een week geleden met de Rode Duivels in actie in de WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen Estland (3-1 zege) en Wales (1-1).

Thorgan Hazard is in isolatie gegaan en ontbreekt bijgevolg zeker in de Champions League-wedstrijd van woensdagavond (21u) bij Sporting Lissabon. Zaterdag speelde de winger nog 90 minuten in de wedstrijd tegen Stuttgart (2-1). Daarin bereidde hij de winnende treffer van Marco Reus voor. Borussia Dortmund stelt dat Hazard zondag noch maandag contact had met teammaats. Volgens der BVB zijn alle spelers en de omkadering van de ploeg 'voor de volle 100 procent gevaccineerd of genezen van het virus'. Het oordeelt dan ook dat momenteel 'verdere quarantainemaatregelen niet noodzakelijk zijn'. Dortmund telt net als Sporting 6 punten in groep C, achter het ongeslagen Ajax (12 ptn). Nog uit de Bundesliga kwam Wolfsburg met hetzelfde nieuws: ook doelman Koen Casteels liep een coronabesmetting op en met in quarantaine. De Belgische kapitein stond dit weekend nog tussen de palen tegen Arminia Bielefeld (2-2). 'Casteels, die tweemaal tegen COVID-19 is ingeënt, had zondagavond laat klachten gekregen en legde meteen een coronatest af - het resultaat was positief. De anderen die maandag getest werden, bleken wel allemaal negatief', liet Wolfsburg weten.Ook Casteels zal deze week dus niet te zien zijn tijdens de Champions League. Die Wölfe, met ook nog Belgen Aster Vranckx, Dodi Lukebakio en Sebastiaan Bornauw, spelen dinsdagavond uit tegen Sevilla. In hun groep staan ze met nog twee wedstrijden te gaan met zeven punten derde, op twee punten van leider RB Salzburg. Alles is dus nog mogelijk.Net als Kevin De Bruyne kwamen Hazard en Casteels een week geleden met de Rode Duivels in actie in de WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen Estland (3-1 zege) en Wales (1-1).