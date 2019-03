Rode Duivels ook zonder topschutter Romelu Lukaku tegen Rusland

Zoals verwacht mist ook Romelu Lukaku de eerste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland, donderdagavond om 20.45 uur. Dat heeft bondscoach Roberto Martinez bevestigd.

Voetblessure

De Belgische topschutter aller tijden liep een voetblessure op in het Champions League-duel met Manchester United tegen PSG;Lukaku leidde de Red Devils daarin met twee doelpunten naar de kwartfinales. Enkele dagen later speelde hij nog tegen Arsenal, maar voor de kwartfinales van de FA Cup tegen Wolverhampton afgelopen zaterdag moest hij verstek geven.

De Belgische topschutter aller tijden zakte vervolgens wel nog naar ons land af voor de interlandbreak, maar trainde maandag en dinsdag niet mee.

Een beslissing over de wedstrijd in Cyprus komende zondag valt later, gaf Martinez nog mee. Eerder klonk het nog in verschillende media dat Lukaku beide wedstrijden zou missen met een voetblessure, maar zover komt het voorlopig dus niet.

Veel afwezigen

Lukaku voegt zich zo bij het lijstje Rode Duivels dat moet afhaken voor de start van de EK-kwalificatiecampagne. Daarop stonden eerder al Axel Witsel (adductoren), Vincent Kompany (spierblessure), Kevin De Bruyne (hamstrings), Thomas Meunier en Mousa Dembélé (enkel).

Voorin is Michy Batshuayi de logische vervanger van Lukaku. Die is - met drie doelpunten in de jongste vijf wedstrijden - in vorm sinds zijn terugkeer naar de Premier League, waar hij tot het einde van het seizoen uitkomt voor Crystal Palace.

'Het is altijd spijtig als we een speler moeten missen', verklaarde Martinez. 'Maar blessures horen nu eenmaal bij het voetbal. Mijn ploeg is klaar voor de partij tegen Rusland.'