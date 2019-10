De loting is pas voor eind november, maar toch ziet het er steeds meer naar uit dat de Rode Duivels in de groep met Rusland en Denemarken zullen belanden. Zo ontlopen ze andermaal de toplanden.

Het is nog anderhalve maand voor de loting in de Roemeense hoofdstad Boekarest plaatsvindt en in de kwalificatiegroepen moeten er nog twee speeldagen afgewerkt worden, maar toch is het nu al duidelijk dat de Rode Duivels komend jaar op EURO 2020 wel erg veel kans maken om in groep B terecht te komen, met daarin Rusland en Denemarken als twee van de drie tegenstanders.

Alles is wel nog hypothetisch en de eerste voorwaarde waaraan voldaan moet worden, is dat België medio november groepswinnaar wordt. Veel hebben de Rode Duivels daar niet meer voor nodig, bij een gelijkspel op 16 november in Sint-Petersburg tegen Rusland is er al zekerheid over.

De tweede voorwaarde is dat de Rode Duivels voor de loting ook reekshoofd zijn, een beschermd statuut dat voorbehouden is voor de beste zes groepswinnaars. Van de huidige zes reekshoofden hebben er met Italië (groep A/Rome), Spanje (groep H/Bilbao), Engeland (groep D/Londen) en Nederland (groep C/Amsterdam) vier een speelstad op het toernooi, dat voor de gelegenheid in twaalf steden over heel Europa gespeeld wordt.

Aangezien er tijdens de loting zes groepen van vier landen gevormd moeten worden en vier reekshoofden omwille van hun speelstad al aan een groep worden toegewezen, blijven er voor België en Oekraïne met groep B (toegewezen aan Rusland en Denemarken) en groep F (toegewezen aan Duitsland en Hongarije) welgeteld twee mogelijkheden over.

Wat betreft groep B is Rusland al zeker van het EK en maakt Denemarken veel kans. Door de meer dan gespannen situatie tussen Rusland en Oekraïne mogen beide landen echter niet in dezelfde groep uitkomen, waardoor Oekraïne naar groep F moet en er voor de Duivels groep B overblijft, met Rusland en waarschijnlijk ook Denemarken als tegenstanders, in het Krestovskystadion in Sint-Petersburg en het Parkenstadion in Kopenhagen.

Dan wordt de loting in Boekarest enkel nog spannend om de vierde tegenstander te weten te komen. Daar zal hoogstwaarschijnlijk ook geen groot land uitkomen, want bij de loting zijn in de vierde pot vier plaatsen overgehouden voor de barragewinnaars uit de Nations League, die pas eind maart gekend zijn. Als daaruit nog een land zou komen dat eveneens een speelstad heeft, zoals bijvoorbeeld Schotland met Glasgow, moet dat land aan die groep in kwestie toegewezen worden en moet (een deel van) de loting op 1 april nog eens overgedaan worden.

