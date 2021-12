De Rode Duivels moeten verder zonder assistent Shaun Maloney. De 38-jarige Schot werd maandag aangesteld als nieuwe hoofdcoach van de Schotse eersteklasser Hibernian.

Hij ondertekende er een contract voor 3,5 jaar. Maloney was sinds september 2018 assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels.

Het wordt voor de Schot zijn eerste avontuur als hoofdcoach. De ex-speler van Celtic, Aston Villa, Wigan Athletic, Chicago Fire en Hull City werd in de zomer van 2017, enkele weken na het einde van zijn spelersloopbaan, jeugdtrainer bij Celtic.

Nauwelijks een jaar later plukte Martinez, die Maloney als speler onder zich had bij Wigan, hem al weg voor een baan als assistent bij de Rode Duivels. Na 3,5 jaar vertrekt hij nu uit Tubeke. Bij Hibernian volgt hij de Schot Jack Ross op, die tien dagen geleden na twee jaar dienstverband de laan werd uitgestuurd.

Hibernian staat na 18 speeldagen zevende in de Schotse Premier League, met 23 punten. Woensdag wacht voor Maloney al de eerste opdracht in de thuiswedstrijd tegen Aberdeen.

Hij ondertekende er een contract voor 3,5 jaar. Maloney was sinds september 2018 assistent van Roberto Martinez bij de Rode Duivels.Het wordt voor de Schot zijn eerste avontuur als hoofdcoach. De ex-speler van Celtic, Aston Villa, Wigan Athletic, Chicago Fire en Hull City werd in de zomer van 2017, enkele weken na het einde van zijn spelersloopbaan, jeugdtrainer bij Celtic. Nauwelijks een jaar later plukte Martinez, die Maloney als speler onder zich had bij Wigan, hem al weg voor een baan als assistent bij de Rode Duivels. Na 3,5 jaar vertrekt hij nu uit Tubeke. Bij Hibernian volgt hij de Schot Jack Ross op, die tien dagen geleden na twee jaar dienstverband de laan werd uitgestuurd. Hibernian staat na 18 speeldagen zevende in de Schotse Premier League, met 23 punten. Woensdag wacht voor Maloney al de eerste opdracht in de thuiswedstrijd tegen Aberdeen.