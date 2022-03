Roberto Martinez heeft Siebe Van Der Heyden en Orel Mangala opgenomen in zijn selectie voor de oefenwedstrijden van de Rode Duivels tegen Ierland (26 maart in Dublin) en Burkina Faso (29 maart in Anderlecht).

Voor de 23-jarige centrale verdediger van competitieleider Union is het de eerste keer dat hij een oproepingsbrief kreeg. Stuttgart-middenvelder Mangala werd in maart vorig jaar al eens opgeroepen voor de nationale elf, maar haakte toen meteen geblesseerd af, waardoor er nog nul selecties achter zijn naam staan.

'Op de positie van Siebe zijn Zinho Vanheusden en Hannes Delcroix geblesseerd. Siebe maakt deel uit van het schitterende verhaal van Union. Dat hij en Dante Vanzeir erbij zijn, is daar een gevolg van. Van Der Heyden heeft natuurlijk een interessant profiel voor ons: hij is linksvoetig en speelt bij Union in een vergelijkbaar systeem. Hij is agressief en staat zijn mannetje één-tegen-één', legde de bondscoach vrijdag uit tijdens een persmoment in het gloednieuwe bondsgebouw in Tubeke. 'Dante zit momenteel nog een schorsing uit en dat hoort er nu eenmaal bij als je voetballer bent. Leuk is dat niet, maar hij zal hieruit leren. Tijdens ons vorige kamp gaf hij alvast een uitstekende indruk. Mangala is dan weer een echte nummer 8 en dat toont bij ook bij de U21. Hij heeft veel last gehad van blessures, maar de rapporten die we nu ontvangen zijn erg goed. Laat deze selectie een mooi verjaardagscadeau zijn voor hem (Mangala viert vandaag/vrijdag zijn 24e verjaardag, red).'

Zoals eerder aangegeven selecteerde Martinez voor deze interlandonderbreking geen spelers met meer dan 50 caps. Youri Tielemans (47 interlands) is daardoor de meest ervaren Rode Duivel in de groep. De middenvelder van Leicester City zal dan ook de aanvoerdersband dragen in het tweeluik. 'Op basis van de ervaring die hij ondanks zijn jonge leeftijd heeft, is Youri natuurlijk de ideale man om er een leider van te maken. Hij zal de komende twee wedstrijden dan ook de aanvoerdersband dragen. Hij kan de jongeren op sleeptouw nemen. Maar we zetten niet in op één leider. We verwachten dat iedereen in de groep leiderschap op zich kan nemen.'

Met Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren en Arthur Theate zitten er nog drie potentiële beloftenspelers in de selectie, ondanks het feit dat de U21 een belangrijk EK-kwalificatieduel tegen Denemarken afwerken. Van over-en-weergereis van en naar de beloften zal er deze keer geen sprake zijn. 'Ik beschouw hen als volwaardige Rode Duivels en zij zullen dan ook bij de groep blijven. Een deel van de beloften traint overigens begin volgende week mee met de A-ploeg.'

Jérémy Doku is er na blessureleed voor het eerst sinds het EK van vorige zomer weer bij, al zal het publiek hem niet te zien krijgen. 'Jérémy zal niet fit genoeg zijn om te spelen, maar het is belangrijk dat we hem nog eens zien, ook al zal het eerder om een check-up gaan. Hij heeft een heel frustrerende periode achter zich en dat verontrust ons toch.'

Our Devils are almost back in town. 🔥🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/Z31IXfXJcz — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 18, 2022

Voor de 23-jarige centrale verdediger van competitieleider Union is het de eerste keer dat hij een oproepingsbrief kreeg. Stuttgart-middenvelder Mangala werd in maart vorig jaar al eens opgeroepen voor de nationale elf, maar haakte toen meteen geblesseerd af, waardoor er nog nul selecties achter zijn naam staan. 'Op de positie van Siebe zijn Zinho Vanheusden en Hannes Delcroix geblesseerd. Siebe maakt deel uit van het schitterende verhaal van Union. Dat hij en Dante Vanzeir erbij zijn, is daar een gevolg van. Van Der Heyden heeft natuurlijk een interessant profiel voor ons: hij is linksvoetig en speelt bij Union in een vergelijkbaar systeem. Hij is agressief en staat zijn mannetje één-tegen-één', legde de bondscoach vrijdag uit tijdens een persmoment in het gloednieuwe bondsgebouw in Tubeke. 'Dante zit momenteel nog een schorsing uit en dat hoort er nu eenmaal bij als je voetballer bent. Leuk is dat niet, maar hij zal hieruit leren. Tijdens ons vorige kamp gaf hij alvast een uitstekende indruk. Mangala is dan weer een echte nummer 8 en dat toont bij ook bij de U21. Hij heeft veel last gehad van blessures, maar de rapporten die we nu ontvangen zijn erg goed. Laat deze selectie een mooi verjaardagscadeau zijn voor hem (Mangala viert vandaag/vrijdag zijn 24e verjaardag, red).' Zoals eerder aangegeven selecteerde Martinez voor deze interlandonderbreking geen spelers met meer dan 50 caps. Youri Tielemans (47 interlands) is daardoor de meest ervaren Rode Duivel in de groep. De middenvelder van Leicester City zal dan ook de aanvoerdersband dragen in het tweeluik. 'Op basis van de ervaring die hij ondanks zijn jonge leeftijd heeft, is Youri natuurlijk de ideale man om er een leider van te maken. Hij zal de komende twee wedstrijden dan ook de aanvoerdersband dragen. Hij kan de jongeren op sleeptouw nemen. Maar we zetten niet in op één leider. We verwachten dat iedereen in de groep leiderschap op zich kan nemen.' Met Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren en Arthur Theate zitten er nog drie potentiële beloftenspelers in de selectie, ondanks het feit dat de U21 een belangrijk EK-kwalificatieduel tegen Denemarken afwerken. Van over-en-weergereis van en naar de beloften zal er deze keer geen sprake zijn. 'Ik beschouw hen als volwaardige Rode Duivels en zij zullen dan ook bij de groep blijven. Een deel van de beloften traint overigens begin volgende week mee met de A-ploeg.' Jérémy Doku is er na blessureleed voor het eerst sinds het EK van vorige zomer weer bij, al zal het publiek hem niet te zien krijgen. 'Jérémy zal niet fit genoeg zijn om te spelen, maar het is belangrijk dat we hem nog eens zien, ook al zal het eerder om een check-up gaan. Hij heeft een heel frustrerende periode achter zich en dat verontrust ons toch.'