De Rode Duivels spelen op 3 juni in het Brusselse Koning Boudewijnstadion een vriendschappelijke interland tegen Griekenland.

Dat bevestigt de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

De wedstrijd tegen de Europese kampioen van 2004 is de eerste van twee oefenduels in aanloop naar het EK. Het was al langer bekend dat de Duivels op 6 juni tegen vicewereldkampioen Kroatië sparren, ook in Brussel.

De EK-voorbereiding begint op 31 mei. De Bruyne en co spelen op 12 juni hun eerste wedstrijd op het EK tegen Rusland in Sint-Petersburg. Daarna treffen ze in groep B Denemarken (17 juni in Kopenhagen) en Finland (21 juni in Sint-Petersburg).

