Het oefen- en basiskamp voor het EK waren al een tijdje bekend, maar werden nu ook bevestigd door de voetbalbond en de UEFA. In maart gaan de Rode Duivels naar Qatar voor twee wedstrijden tegen Portugal en Zwitserland. Tijdens het EK zullen ze in Tubeke blijven.

De bondscoach was begin december meteen in actie geschoten om de juiste accomodatie te vinden voor het EK, nadat er bij de loting in de Romexpo in de Roemeense hoofdstad Boekarest het slechtst mogelijke scenario uit de bus was gekomen. De loting besliste er immers over de Belgen de openingswedstrijd in hun groep in Sint-Petersburg tegen Rusland te laten spelen, met vervolgens een verhuis naar Kopenhagen voor het duel met Denemarken.

Na die twee regelrechte uitwedstrijden moeten de Belgen terug naar Sint-Petersburg voor het slotduel met Finland, terwijl twee opeenvolgende duels in Sint-Petersburg ook tot de mogelijkheden behoorde. Als tussenoplossing lijkt de bondscoach, die het aantal vluchturen wil verminderen, voor een minikamp in Denemarken te kiezen, na de tweede groepswedstrijd in Kopenhagen.

De eerdere plannen voor een oefenstage voor het toernooi in Noorwegen werden meteen naar de vuilbak verwezen, de bedoeling is om zoveel mogelijk tijd in Tubeke door te brengen.

Over de voorbereiding werden donderdag al wat details vrijgegeven. In maart zullen de Rode Duivels naar Qatar vliegen voor een oefenkamp, waar ze het zullen opnemen tegen Portugal en Zwitserland. Ook voor het WK van 2018 werd er eerst gespart tegen Ronaldo en co. Zwitserland, daarentegen, kwamen de Rode Duivels tegen tijdens de Nations League. De huidige nummer 1 van de wereld verloor toen dramatisch met 5-2. In maart zullen ze dus revanche kunnen nemen. "We willen zonnige omstandigheden zodat de Rode Duivels een beetje vitamine D kunnen opdoen", verklaarde de bondscoach eerder al.

Nadien is het de bedoeling dat de Belgen in juni hun voorbereiding richting EK 2020 verderzetten met nog twee oefenmatchen. 'In juni spelen we opnieuw twee wedstrijden, waarvan één in Brussel zodat we onze supporters de mogelijkheid geven om ons op een goede manier uit te zwaaien', verklaarde Martinez hierover. 'We spelen tijdens het EK niet in België, dus willen die unieke chemie tussen onze fans en de Rode Duivels nog een keer beleven voor we naar het EK gaan. We zorgen er dus voor dat die match in het Koning Boudewijnstadion speciaal wordt.'

De bondscoach was begin december meteen in actie geschoten om de juiste accomodatie te vinden voor het EK, nadat er bij de loting in de Romexpo in de Roemeense hoofdstad Boekarest het slechtst mogelijke scenario uit de bus was gekomen. De loting besliste er immers over de Belgen de openingswedstrijd in hun groep in Sint-Petersburg tegen Rusland te laten spelen, met vervolgens een verhuis naar Kopenhagen voor het duel met Denemarken. Na die twee regelrechte uitwedstrijden moeten de Belgen terug naar Sint-Petersburg voor het slotduel met Finland, terwijl twee opeenvolgende duels in Sint-Petersburg ook tot de mogelijkheden behoorde. Als tussenoplossing lijkt de bondscoach, die het aantal vluchturen wil verminderen, voor een minikamp in Denemarken te kiezen, na de tweede groepswedstrijd in Kopenhagen. De eerdere plannen voor een oefenstage voor het toernooi in Noorwegen werden meteen naar de vuilbak verwezen, de bedoeling is om zoveel mogelijk tijd in Tubeke door te brengen. Over de voorbereiding werden donderdag al wat details vrijgegeven. In maart zullen de Rode Duivels naar Qatar vliegen voor een oefenkamp, waar ze het zullen opnemen tegen Portugal en Zwitserland. Ook voor het WK van 2018 werd er eerst gespart tegen Ronaldo en co. Zwitserland, daarentegen, kwamen de Rode Duivels tegen tijdens de Nations League. De huidige nummer 1 van de wereld verloor toen dramatisch met 5-2. In maart zullen ze dus revanche kunnen nemen. "We willen zonnige omstandigheden zodat de Rode Duivels een beetje vitamine D kunnen opdoen", verklaarde de bondscoach eerder al. Nadien is het de bedoeling dat de Belgen in juni hun voorbereiding richting EK 2020 verderzetten met nog twee oefenmatchen. 'In juni spelen we opnieuw twee wedstrijden, waarvan één in Brussel zodat we onze supporters de mogelijkheid geven om ons op een goede manier uit te zwaaien', verklaarde Martinez hierover. 'We spelen tijdens het EK niet in België, dus willen die unieke chemie tussen onze fans en de Rode Duivels nog een keer beleven voor we naar het EK gaan. We zorgen er dus voor dat die match in het Koning Boudewijnstadion speciaal wordt.'