Rode Duivels starten WK-kwalificatiecampagne achter gesloten deuren in Leuven

De Rode Duivels werken hun eerste twee thuiswedstrijden in de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar (24 maart tegen Wales en 30 maart tegen Wit-Rusland) achter gesloten deuren af in het stadion van Oud-Heverlee Leuven, zo bevestigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag.

