Bondscoach Roberto Martinez zet Dennis Praet, Dodi Lukebakio en Michy Batshuayi in de basis voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland, woensdag in Kazan.

De bondscoach moet het stellen zonder Romelu Lukaku en Jan Vertonghen, die geschorst zijn. Ook Thibaut Courtois, Yannick Carrasco en Axel Witsel zijn er niet bij in Kazan.

Koen Casteels, de vervanger van Courtois bij afwezigheid van Simon Mignolet, neemt zijn plaats in tussen de palen achter een driemansdefensie met Dedryck Boyata, Jason Denayer en Toby Alderweireld, die ook gelegenheidskapitein zal zijn.

Op de flanken starten Alexis Saelemaekers, aan de rechterkant, en Timothy Castagne, aan de linkerkant. Youri Tielemans zal het hart van het middenveld vormen samen met goede vriend Dennis Praet, die Axel Witsel vervangt. In de aanval neemt Michy Batshuayi de plaats in van Romelu Lukaku. De aanvaller van Besiktas zal worden bijgestaan door Leandro Trossard en Dodi Lukebakio, die de plaatsen innemen van Eden Hazard en Hans Vanaken.

De opstelling: Casteels; Boyata, Denayer, Alderweireld (kap.); Castagne, Tielemans, Praet, Saelemaekers; Lukebakio, Trossard, Batshuayi.

