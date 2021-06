Rode Duivels vertrekken naar Denemarken, mét De Bruyne en Vertonghen

De Rode Duivels zijn woensdagvoormiddag met de bus vertrokken vanuit het nationale oefencentrum in Tubeke richting de luchthaven, waar ze het vliegtuig nemen naar Denemarken, morgen/donderdag in Kopenhagen de tegenstander in de tweede EK-wedstrijd. Op foto's die de Belgische voetbalbond (KBVB) op de sociale media zette, is te zien hoe Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen van de partij zijn.

© Belga Image