Hazard vanaf speeldag 1, Witsel vanaf speeldag 3 en De Bruyne als grootste zorgenkind: de voorbereiding op het EK is officieel gestart.

Zo. Op sociale media hebt u ze ongetwijfeld al gezien: de Rode Duivels die een voor een naar Tubeke kwamen voor hun coronatest en hun bubbel voor de komende maand, hopelijk anderhalve maand, kwamen vullen. Daarna volgde een eerste training in kleine groepjes, en verder stond de dag in het teken van begroetingen. Extra invités zijn: Thierry Henry, in extremis nog toegevoegd aan de technische staf omdat die op een tornooi nog een klankbord konden gebruiken, vond de bondscoach, en het drietal Albert Sambi Lokonga, Brandon Mechele en Zinho Vanheusden. Die laatste twee omdat het verdedigende compartiment met het oog op de oefenmatchen tegen Griekenland (donderdag) en Kroatië (zondag) nog wel wat versterking kan gebruiken, Sambi Lokonga omdat hij de reserve is voor Axel Witsel. Diens evolutie wordt van nabij opgevolgd. Witsel traint voorzichtig op gras en zal hooguit fit zijn voor wedstrijd drie, op 21 juni tegen Finland. Voor een voetballer die op 9 januari zijn laatste duel speelde, lijkt dat allemaal toch wel wat krap. Wij denken dat Lokonga voor een lange periode is vertrokken.De eerste gast in een lange serie interviews was Eden Hazard. De geruchten over een vertrek uit Real - of het nu richting Roma en José Mourinho is, dan wel terug naar het Chelsea van Tuchel zwellen aan (en worden ook druk gevoed vanuit Spanje) - maar Hazard bleef zijn coole zelve. Neen, wat hem betreft blijft hij bij Real volgend seizoen. Ook al was het tot dusver malchanceux. Dat zei hij zowel tegen Belgische, Engelse als Spaanse pers.De Franse, met name L'Équipe, ging wat dieper in op zijn blessure. Of het wel zijn beslissing was om het plaatje in de enkel dat er werd geplaatst na de breuk niet te laten verwijderen, en of de opeenvolgende spierblessures geen gevolg zijn van compensatie bij het lopen? De Madrileen dacht van niet. Ja, bevestigde hij, hij dacht er wél aan om het te laten verwijderen, maar uiteindelijk gebeurde het na overleg met club en dokters niet. Omdat de dokters niet konden garanderen dat hij zonder plaatje ook geen blessures zou krijgen én omdat ze ook vreesden dat de enkel zonder zwakker zou zijn. En ook omdat een eerdere, gelijkaardige ingreep bij Chelsea niet tot blessures had geleid. Hazard: 'Dus doen we nu andere oefeningen in de revalidatie.' De lichte blessure op de laatste speeldag is verteerd, hij voelt zich fit.Je proeft wel veel twijfel, tussen de lijnen en in de aarzelingen. Hazard leek nog een beetje tijd te willen kopen. 'Ik zal fit zijn als het tornooi start, maar ik heb wedstrijden nodig om in vorm te raken.' Roberto Martínez lijkt hem sneller op het veld te willen zien, al in een van de twee oefenmatchen later deze week. Alleen Witsel krijgt een apart regime. De opening van het EK, tegen Rusland in Sint-Petersburg, is te cruciaal om onvoldoende info over wedstrijdfitheid te hebben.Overigens vond Martínez Hazard wel in de duidelijkheid rond een eventuele transfer: 'We zijn hier om over het EK te praten', wimpelde hij vragen over zijn toekomst (Tottenham?) af. Of hij het dagelijkse werk op het veld miste? Nu niet, klonk het diplomatisch. 'Ik zie het gras elke dag.'De gezondheid van De Bruyne wordt ook van nabij opgevolgd. Het plan was dat hij na de oefenmatchen zou aansluiten, om ook een weekje te kunnen recupereren bij de familie, zoals de anderen. Zijn blessure gooide die planning overhoop. De Bruyne ondergaat deze week een reeks tests. Het goeie nieuws is dat er geen chirurgische ingreep nodig is. Het goeie nieuws is ook dat maskers dezer dagen licht zijn, en het spelen niet hinderen. Jan Vertonghen heeft er ervaring mee. Maar of De Bruyne ook voldoende zicht gaat hebben door die oogkasbreuk, zullen tests moeten uitwijzen.