De Rode Duivels zullen de oefenwedstrijd tegen Zwitserland en de groepswedstrijden in de Nations League tegen Engeland en Denemarken in Leuven in plaats van het Koning Boudewijnstadion afwerken door de Brusselse avondklok.

De verplaatsing van de interlands naar het stadion van OHL is een logische beslissing. De aftrap van de UEFA-wedstrijden wordt om 20.45 uur gegeven, waardoor die duels niet voor 22 uur klaar zouden zijn. De stad Brussel was niet bereid om een uitzondering op de avondklok (van 22 uur tot 06 uur) te geven. In Vlaanderen gaat de avondklok pas in om middernacht.

Een andere optie was om de aftrap te vervroegen, maar dat wilden de rechtenhouder, voetbalbond en de UEFA vermijden. Het stadion van OHL, waar ook de Red Flames hun interlands afwerken, is bovendien een goedkopere oplossing met betrekking tot de huurprijs. Zeker in tijden waarin toeschouwers niet toegelaten zijn in het stadion, houdt de KBVB daar rekening mee.

Na de interland tegen Denemarken spelen de Rode Duivels geen wedstrijden meer tot maart 2021. 'We hebben dus nog even tijd om te kijken wat we dan doen', zegt KBVB-woordvoerder Stefan Van Loock.

