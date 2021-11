De Rode Duivels blazen woensdag verzamelen in het nationaal oefencentrum in Tubeke, in aanloop naar de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Estland en Wales. Met nog één overwinning is België helemaal zeker van een ticket voor Qatar.

Vrijdag maakte Martinez zijn 29-koppige selectie bekend voor de komende twee interlands. Een naam mag al van die lijst geschrapt worden, al is zijn forfait nog niet officieel bekendgemaakt. Youri Tielemans ging zondag in de uitmatch tegen Leeds United in de 77e minuut geblesseerd naar de kant. De middenvelder van Leicester City kwam onzacht in aanraking met Leeds-doelman Meslier en liep daarbij een kuitblessure op. Hij zou drie weken aan de kant staan.

Dante Vanzeir en Wout Faes werden voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. Vanzeir maakte voor Union, de verrassende koploper in de Jupiler Pro League, al negen competitiedoelpunten dit seizoen. Hij heeft zijn eerste selectie mede te danken aan de blessures van Romelu Lukaku en Michy Batshuayi. Faes is een vaste waarde achterin bij Stade de Reims, dat in de Ligue 1 onderin terug te vinden is. Bij afwezigheid van Thomas Vermaelen (quarantaineregels in Japan), Zinho Vanheusden en Sebastiaan Bornauw (beiden geblesseerd) klopte Martinez bij Faes en Arthur Theate (Bologna) aan. Toby Alderweireld (Al-Duhail) is verder twijfelachtig, nadat hij vorige week na vijf minuten uitviel tegen Al-Sadd. Divock Origi, weer aan de oppervlakte gekomen bij Liverpool, is er verder opnieuw bij om de aanvalslinie te stofferen. Hij speelde voor het laatst in oktober 2020 voor de Duivels, toen hij mocht invallen in een oefeninterland tegen Ivoorkust.

De Rode Duivels hebben hun ticket voor het WK van eind volgend jaar in Qatar al zo goed als zeker op zak. De Belgen staan met zestien punten uit zes van de acht kwalificatiewedstrijden in hun groep ruim aan kop voor Tsjechië (11 punten uit 7 wedstrijden) en Wales (11 punten uit 6 wedstrijden). Een driepunter tegen de bescheiden Esten levert het team van Martinez altijd de kwalificatie voor Qatar op. Bij een gelijkspel tegen Estland kan de enige overgebleven concurrent Wales in theorie de Belgen nog voorbijsteken, maar dat is zeer onwaarschijnlijk gezien het verschil in doelsaldo (+17 tegenover +1). Enkel bij een nederlaag tegen Estland gaat het duel met Wales mogelijk nog om de knikkers.

Na het laatste luik in de WK-kwalificaties is in maart 2022 een oefenkamp voorzien, indien de Duivels geen play-offs moeten spelen. Martinez zal dan geen spelers met meer dan 50 caps oproepen, zoals Vertonghen, Witsel, Alderweireld, Eden Hazard, Mertens, Lukaku, Courtois, De Bruyne en Vermaelen. Dat verklaarde hij vorige week in VTM Nieuws. De anciens krijgen rust, waardoor enkele jongeren zich in de gunst van de bondscoach kunnen spelen.

