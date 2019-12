De Rode Duivels zullen in Tubeke verblijven tijdens het komende EK van volgen jaar, maar zullen in maart nog twee oefenwedstrijden spelen in Qatar. Dat heeft bondscoach Roberto Martínez verteld aan Sporza.

Net voor de loting voor EURO 2020 kwam het nieuws dat de Rode Duivels meer dan waarschijnlijk niet zullen verblijven in Tubeke tijdens het EK. De Europese voetbalbond UEFA wil namelijk dat de teams verblijven in erkende hotels in een van de 12 speelsteden. Aangezien Brussel geen speelstad zouden de reis- en verblijfskosten van de Rode Duivels in Tubeke niet betaald worden door UEFA.

Ook om logistieke redenen zou een buitenlands verblijf gewild zijn door de Duivels, aangezien ze twee wedstrijden in Sint-Petersburg en één in het Deense Kopenhagen spelen. Met een verblijf in Rusland zou er dan minder gereisd moeten worden.

Maar in een interview aan Sporza heeft bondscoach Roberto Martínez het geweer van schouder veranderd. De Rode Duivels zullen tijdens het EK gewoon verblijven in Tubeke. Na de tweede groepswedstrijd in Kopenhagen volgt er wel nog een minikamp in de Deense hoofdstad vooraleer ze Finland zullen bekampen in het Russische Sint-Petersburg. 'Uiteindelijk zullen we zo even veel of even weinig reizen als op het WK en het voordeel van Tubeke is dat de spelers vaker bij hun familie kunnen zijn', verklaarde Martínez de keuze.

De bondscoach maakte ook een oefenkamp in Qatar in maart bekend. Daar zal België twee oefeninterlands spelen, waarschijnlijk tegen toplanden Portugal en Kroatië. 'We hebben een klein trainingskamp in maart. Er is nog niets getekend, dus we kunnen het nog niet officieel aankondigen, maar ideaal zou zijn als we in Qatar twee matchen kunnen spelen, eerst tegen Portugal en daarna tegen Kroatië', aldus Roberto Martínez.