Mathieu Nayis knipt de haren van 18 Rode Duivels, waardoor we hem wel een beetje de kapper van de nationale ploeg mogen noemen. Een gesprek met de Brusselaar met Aramese roots.

Verneem je tijdens het stylen van de vips geen nieuwtjes voordat de pers of het publiek er weet van heeft?

Mathieu Nayis: 'Ik weet alles als eerste, maar mijn lippen zijn verzegeld. ( lacht) De kapper en de makelaar van een speler zijn tenslotte als familie. Sterker nog, de band is zelfs nog intiemer. Alles wat gezegd wordt, moet dan ook confidentieel blijven. Je moet begrijpen dat we een soort van vertrouwensband hebben en die wil ik natuurlijk niet beschadigen.'

Heb je geen leuke anekdote?

Nayis: 'Op een dag brengt Nathan Kabasele Youri Tielemans tot bij mij. Nathan had Youri overtuigd om één keertje bij mij zijn haren te laten kappen hoewel hij er twijfelachtig tegenover stond omdat hij zijn eigen kapper had. Maar Nathan had hem gezegd dat die Mathieu al te gekke kapsels maakte en dat hij het het echt eens moest proberen...

'Dus op een dag komen ze na de openingsuren allebei naar mijn kapsalon in Anderlecht. In die tijd was beneden nog geen barbershop maar wel mijn bureau van waaruit ik via de camerabeelden het salon boven kon overzien. Ik beëindig het kapsel van Youri, ga naar beneden om een wax in mijn bureau te halen en ik zie in de camera's Youri dolenthousiast gesticuleren. Ik zie hem zeggen 'wauw wat een kapsel, dat heb ik nooit van mijn leven gezien.' Maar eens ik weer bovenkom, is hij weer in zijn normale doen en heel neutraal. Ik heb er op het moment zelf niks van gezegd maar hem er een aantal jaren later wel mee geconfronteerd en we hebben er samen goed om gelachen.'

Vind je dat een Rode Duivel meer veeleisend is dan de standaardklant?

Nayis: 'Ik kan niet zeggen dat een welbepaalde Rode Duivel moeilijker is dan een andere. Ze komen, laten hun haren knippen en vertrekken weer. Ze zijn chill. Natuurlijk is het wel zo dat sommigen, zoals Alderweireld en Mertens, heel veel van hun haren houden, maar ze laten dat in het salon niet echt merken.'

Ben je ook bevriend met een van de Rode Duivels?

Nayis: 'De meeste Rode Duivels zijn echte vrienden geworden. Eden Hazard komt bij mij thuis eten, ik ga met mijn gezin bij Youri eten. Los daarvan kijken we ook naar mogelijkheden om samen projecten op te starten. Maar voorlopig is daar nog niets concreet zichtbaar van voor het publiek. In hun hoofd ben ik niet meer louter hun kapper. Mathieu Nayis is een naam van iemand die zaken doet, die weinig slaapt, die dingen doet bewegen en zo zien de spelers mij vandaag de dag.

'Sommige spelers komen gewoon hun haren laten kappen door mijn personeel. De meeste spelers gaan tijdens de openingsuren naar onze kapsalon in Anderlecht, Eigenbrakel of hier in Louise. In onze salon in Eigenbrakel liep je tot deze zomer de kans om Massimo Bruno en Dedryck Boyata tegen het lijf te lopen. Bruno is inmiddels naar Turkije vertrokken. In mijn salon in Sint-Niklaas zal je dan weer met de regelmaat van de klok een speler van Lokeren of Antwerp aantreffen.'

Lees het volledige interview met Mathieu Nayis deze week in Sport/Voetbalmagazine of in onze Plus-zone.

