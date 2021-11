Rode lantaarn Beerschot heeft zondagavond het slotduel van de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League met 2-0 (rust: 1-0) gewonnen van vicekampioen Racing Genk.

Lawrence Shankland scoorde na amper vier minuten de openingstreffer, diep in de toegevoegde tijd van de tweede helft zette Moises Caicedo de 2-0 eindstand op het scorebord in het Kiel.

Beerschot doet met de tweede zege van het seizoen goede zaken in de strijd om het behoud. Met negen punten blijven de ploeg evenwel op de laatste plaats, maar nadert ze wel tot op één punt van Cercle. De voorlaatste in de stand verloor zaterdag in eigen huis met 1-2 van Charleroi.

Bij Beerschot gaan de prestaties in stijgende lijn, met zeven op negen in de laatste drie duels. Komende week wacht de verplaatsing naar Zulte Waregem.

Genk blijft ondanks een korte heropflakkering tegen Essevee en Cercle in het sukkelstraatje zitten. Van de laatste zes competitiewedstrijden van de Limburgers werden er vier verloren en slechts één gewonnen. De Genkies lieten dan ook na te profiteren van het puntenverlies van onder meer Antwerp, Club Brugge en Anderlecht en zijn in de stand met 21 punten weggezakt naar de achtste plaats.

Lawrence Shankland scoorde na amper vier minuten de openingstreffer, diep in de toegevoegde tijd van de tweede helft zette Moises Caicedo de 2-0 eindstand op het scorebord in het Kiel. Beerschot doet met de tweede zege van het seizoen goede zaken in de strijd om het behoud. Met negen punten blijven de ploeg evenwel op de laatste plaats, maar nadert ze wel tot op één punt van Cercle. De voorlaatste in de stand verloor zaterdag in eigen huis met 1-2 van Charleroi. Bij Beerschot gaan de prestaties in stijgende lijn, met zeven op negen in de laatste drie duels. Komende week wacht de verplaatsing naar Zulte Waregem. Genk blijft ondanks een korte heropflakkering tegen Essevee en Cercle in het sukkelstraatje zitten. Van de laatste zes competitiewedstrijden van de Limburgers werden er vier verloren en slechts één gewonnen. De Genkies lieten dan ook na te profiteren van het puntenverlies van onder meer Antwerp, Club Brugge en Anderlecht en zijn in de stand met 21 punten weggezakt naar de achtste plaats.