Voormalig Rode Duivel en huidig Antwerp-speler Radja Nainggolan riskeert een rijverbod van een jaar, het opnieuw afleggen van zijn rijexamens en een boete van 420 euro voor een zware snelheidsovertreding en rijden onder invloed deze zomer in Antwerpen. Dat is donderdag gebleken bij het behandelen van de zaak door de politierechtbank. Nainggolan was zelf niet aanwezig, hij speelt donderdagavond met Antwerp in Frankfurt.

Nainggolan werd eind augustus op de Antwerpse Scheldekaaien 's avonds laat staande gehouden door de politie nadat hij met zijn wagen aan hoge snelheid een ander voertuig had ingehaald en daarbij een volle witte lijn had overschreden. De politie had een - gecorrigeerde - snelheid van 106 km/u nodig om Nainggolan in te halen terwijl de maximumsnelheid daar 50 km/u is en de voetballer bleek licht onder invloed van alcohol. Omdat Nainggolan op beide vlakken niet aan zijn proefstuk toe is, vraagt de procureur een aanzienlijk rijverbod.

'Speciale avond'

Nainggolan werd op de zitting vertegenwoordigd door advocaat Mounir Souidi. Die trok de precieze gemeten snelheid in twijfel en hield een lang betoog voor een rijverbod met uitstel, zodat Nainggolan de kans zou krijgen om te laten zien dat dit niet meer zal gebeuren. 'Het was een uniek moment, want hij was nog maar net terug in Antwerpen na 16 jaar in het buitenland te hebben gespeeld en hij was met enkele jeugdvrienden iets gaan drinken', stelt Souidi. 'Radja heeft een groot hart en is zijn roots niet vergeten, daarom was die avond zo speciaal. Maar hij schaamt zich voor de feiten.'

Volgens Souidi heeft Nainggolan zijn wagen ook nodig om enerzijds de kinderen naar school te brengen en vervolgens nog op tijd op de training met Antwerp te zijn, en anderzijds om zijn vrouw te bezoeken die in Italië verblijft voor nabehandeling nadat ze kanker had.

Vonnis op 16 december.

