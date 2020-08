KSV Roeselare vroeg anderhalve week geleden om overleg met de Pro League en de Belgische voetbalbond om haar plek in 1B te claimen, maar kreeg ook na een herinneringsbrief vorige week nog geen respons. 'Dat getuigt van een elementair gebrek aan respect.'

KSV Roeselare schreef op 31 juli, dezelfde dag waarop de Pro League besliste om met 18 door te gaan in 1A en het U23-team van Club Brugge aan boord te halen in 1B, licentiemanager Nils Van Brantegem, en de ceo's van de Belgische voetbalbond en de Pro League aan. De West-Vlamingen zakten afgelopen seizoen weg uit 1B, omdat ze niet voldeden aan de financiële voorwaarden. Ook een procedure bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) leverde geen 1B-licentie op. Toch aast de club op de plek van de Brugse U23 in 1B. In het schrijven haalde Roeselare onder meer aan dat het beloftenteam onmogelijk over de licentie kan beschikken, omdat het gewoonweg geen dossier indiende.

'We hebben ons constructief opgesteld om gehoord te worden maar tot op heden mochten we nog geen enkele reactie ontvangen, ook niet na het sturen van een herinneringen zes dagen geleden. Tot onze grote verbazing bleef het terug oorverdovend stil, wat getuigt van een elementair gebrek aan respect', schrijft ceo Degryse woensdag in een open brief.

Niet alleen hebben de jonge Bruggelingen niet de 1B-licentie in handen, maar zullen ze hun thuiswedstrijden afwerken op Daknam in Lokeren. Club bereikte daarover een akkoord met Lokeren-Temse en het stadsbestuur. Ook dat is volgens Roeselare een schending van het bondsreglement. 'Want er geldt een maximumafstand van 30 kilometer vanaf hun eigen stadion', meent Degryse. 'Daarnaast vernamen we dit weekend in de media dat er ook binnen de G5 geen enkel draagvlak is omtrent het feit dat Club Brugge KV als enige een beloftenploeg mag afvaardigen in het professionele voetbal. We zijn met verstomming geslagen.'

KSV Roeselare wil na alle juridische veldslagen in het profvoetbal de voorbije weken geen nieuwe procedures in gang te zetten. 'We zijn ervan overtuigd dat het voetbal voorop moet gaan, maar willen wel onze open vraag hernemen en daarom nogmaals de hand reiken aan de heren Van Brantegem, Bossaert en François om met onze ploeg in debat te gaan', aldus de ceo van Roeselare. 'We beseffen dat we enkele maanden terug geen licentie kregen. Ondertussen zijn we in volle transitie en zijn we op dit moment in de mogelijkheid om aan de licentieregels te voldoen. Daarnaast zijn we ook bereid om een sportieve sanctie, bijvoorbeeld een aftrek van drie punt bij de seizoensstart, te aanvaarden.'

'KSVR wil op een positieve en serene manier het debat voeren om de competitie in 1B naar beste vermogen en vooral op een sportief eerlijke manier, zonder ploegen die niet kunnen stijgen of dalen, te laten verlopen. Via deze weg reiken we dus opnieuw de hand en hopen we dat de beleidsmensen van de Pro League en de KBVB een constructief gesprek niet uit de weg gaan', besluit Degryse.

