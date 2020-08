KSV Roeselare zal niet langer actie ondernemen om toegang te krijgen tot 1B. "We willen hierbij de debatten sluiten en het voetbal op een eerste plaats laten staan", zo klinkt het maandag op de website van de West-Vlaamse club.

KSV Roeselare schreef op 31 juli, de dag waarop de Pro League besliste om met 18 door te gaan in 1A en het U23-team van Club Brugge aan boord te halen in 1B, licentiemanager Nils Van Brantegem, en de CEO's van de Belgische voetbalbond en de Pro League aan. De West-Vlamingen zakten afgelopen seizoen uit 1B, omdat ze niet voldeden aan de financiële voorwaarden. Ook een procedure bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) leverde geen 1B-licentie op. Toch aasde de club op de plek van de Brugse U23 in 1B. In het schrijven haalde Roeselare onder meer aan dat het belofteteam onmogelijk over de licentie kan beschikken, omdat het gewoonweg geen dossier indiende.

'Na onze open brief, herinnering en persbericht van vorige week hebben we een antwoord mogen ontvangen van de heer Pierre François, CEO van de Pro League', zo stelt Diederiek Degryse, CEO van KSV Roeselare. 'We nemen akte van zijn schrijven. In zijn reactie geeft hij ons de argumentatie waaruit moet blijken dat de beslissing die genomen werd de juiste is. Echter hebben wij een andere interpretatie van de reglementen waarnaar hij verwijst.'

'In alle eerdere berichten hebben we steeds benadrukt dat we geen procedures in gang willen zetten en daar gaan we ons ook aan houden. Als we verder zouden reageren komen we in een procedure terecht die we, zoals altijd aangehaald, willen vermijden. We willen hierbij de debatten sluiten en het voetbal op een eerste plaats laten staan. We zullen er de nodige conclusies uit trekken en ons volledig focussen op het nieuwe verhaal. Dat we hieronder een streep willen trekken, betekent echter geenszins dat we akkoord gaan met de genomen beslissing van de Pro League en de KBVB. Uiteraard zullen we verder de competitie in 1B met de nodige belangstelling volgen en al onze energie geven aan 'KSVR 2.0'.'

