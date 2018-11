Roeselare stuurt Jordi Condom de laan uit

De 49-jarige Spanjaard werd eind januari aangesteld bij de West-Vlamingen, als opvolger van Dennis van Wijk. De voormalige jeugdcoach van Barcelona was eerder in België aan de slag bij Eupen.

Vrijdag verloor Roeselare kansloos met 0-4 van OH Leuven. Het sloot zo de eerste periode in 1B af met 1 op 18 en de voorlaatste plaats.

Ook de samenwerking met physical coach Mauro Daturi werd stopgezet. 'Ik wil zowel Jordi als Mauro bedanken voor hun inzet, professionalisme en voor wat ze voor deze club betekend hebben', stelt CEO Brian Tevreden. 'Verder wens ik hen in naam van de volledige club veel succes toe in hun verdere carrière. We zullen nu in alle stilte op zoek gaan naar de geschikte opvolgers die we zo vlug mogelijk hopen voor te stellen.'