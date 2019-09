De Ondernemingsrechtbank van West-Vlaanderen heeft dinsdag 1B-club KSV Roeselare failliet verklaard.

De club bevestigde het nieuws via woordvoerder Evert Stroobant aan Belga. Op hun website bevestigden de West-Vlamingen later op de avond verzet te zullen aantekenen. Het faillissement zou voortkomen uit onbetaalde rekeningen bij een lokale horecazaak.

'We hadden het gevoel dat alles eindelijk in orde zou komen na een moeilijke periode, en nu volgt deze mokerslag', liet Stroobant optekenen. De club had het al langer financieel moeilijk. In 2016 werd met de Chinese zakenvrouw Liu Hawken een overnemer gevonden die de club nieuw leven inblies. 'We hadden eindelijk het gevoel dat alles op zijn pootjes terecht kwam na een moeilijke periode', zei Stroobant daarover. 'Er was zelfs sprake van extra investeringen. Het nieuws van het faillissement komt dan ook erg onverwacht, zowel voor de club als voor ons als werknemers.'

Roeselare verzekerde later op de avond in een persbericht dat 'alles in het werk zal worden gesteld om dit vonnis ongedaan te laten verklaren'. 'Dit nieuws kwam onverwacht en ongewenst. KSV Roeselare heeft vertrouwen in een goede afloop. We staan hiervoor in nauw overleg met alle betrokken partijen en zullen hier gepast en zo vlug als mogelijk verder over communiceren.'

KSV Roeselare ontstond in 1999 na een fusie tussen KSK Roeselare en KFC Roeselare. De club degradeerde in 2010 na vijf seizoenen uit de hoogste voetbalklasse. De West-Vlamingen stonden op dit moment voorlaatste in de Proximus League, met twee punten na vijf speeldagen