Geloofwaardigheid is alles voor Roger Stilz, sportief verantwoordelijke voor de heropbouw van Waasland-Beveren. In de relatieve luwte van 1B werken ze op de Freethiel aan de versteviging van de fundamenten. 'We maken een betere club.'

Een woensdagmiddag op de Freethiel. Na een vrije dag gaat de focus vol richting wedstrijd twee in 1B. Zondag komt Deinze op bezoek. Een eerste echte thuiswedstrijd met fans; dat groepje enthousiastelingen dat aan de Gestelse Dijk in Lommel luid de ploeg aanmoedigde, mocht er in principe niet zijn. Volgend weekend is er Moeskroen uit, en na de interlandbreak volgt een topper tegen Westerlo. Dan zijn al meteen vier van de zeven tegenstanders een eerste keer bekampt. Het gaat snel in deze minicompetitie met acht. Roger Stilz is sinds januari aan de slag in Beveren. De Zwitser erfde toen het sportieve beleid van een bedrijf in moeilijkheden waar de communicatie niet altijd even duidelijk verliep. De club was eerder op het seizoen verkocht aan Amerikaanse eigenaren en lang niet voor iedereen was duidelijk (of aanvaardbaar) wie aan de touwtjes trok. Het oude bewind wilde nog zijn zegje doen, maar voelde zich niet gehoord; het nieuwe moest binnen een nieuwe structuur in een nieuw land zijn plaats vinden. Stilz was daarbij de tweede sportief directeur in een paar maanden tijd. Hij constateerde een aantal zaken die fout liepen (onder meer een veel te grote kern), maar kreeg dat in januari niet tijdig recht getrokken. Vanop de eerste lijn maakte de Zwitser die zijn sporen verdiende in Duitsland vervolgens ups en downs mee. Geen goeie januarimaand, daarna een paar goeie matchen die weer hoop brachten - uitzicht op een zestiende plaats en de redding - maar uiteindelijk toch barrages tegen Seraing die fout afliepen. Stilz: 'Geluk-geen geluk. Geloof-geen geloof. We geloofden erin, maar als we eerlijk zijn: in die twee wedstrijden waren we niet goed genoeg. En dan verdien je het niet. Dat heb ik direct toegegeven. Je moet duidelijk zijn in je gedachten, je werkstijl en je communicatie. We waren triest en ontgoocheld, maar op maandag hebben we er een streep onder gezet en zijn we beginnen werken.' Het resultaat daarvan zien we vandaag. Zijn leidraad deze zomer: geloofwaardigheid. Stilz: 'De job veranderde, omwille van de league waarin we zaten, maar het doel bleef hetzelfde: een cultuurverandering. Een professionele omgeving creëren voor de spelers.' Elk departement werd aangepakt. Ze veranderden van dokter en pakten de medische staf aan. Het atletische departement werd veranderd, er kwam een hoofd scouting, een nieuwe fitness, tussen de twee oefenvelden in. Ze investeerden in live monitoring van spelers op het veld, zodat ze andere analyses kregen, om de trainingsload beter te kunnen bepalen. Er kwam een gloednieuw videosysteem langs de oefenvelden om ook daar meer gegevens te verzamelen en met de hulp van de gemeente werd aan de twee grasvelden waarop de A-ploeg al trainde, nog een derde toegevoegd. Eind deze maand is dat klaar. Ook de U21 kunnen daar hun trainingen op afwerken. De nieuwe coach daar, Stijn De Rudder, is bijna voltijds in dienst, zodat die ploeg dichter bij de A-ploeg kan aansluiten. Die kloof was in het recente verleden te groot. Stilz: 'Fans of mensen van Beveren zeggen vaak: hoe zit dat met die jeugd? Wel, we werken er aan. Hard. Ik weet daarbij zeer goed wat voor niveau iemand moet halen om hem bij de eerste ploeg te brengen. Jongens die goed genoeg zijn, zullen kunnen spelen, maar wie het nog niet is, gaan we het niet beloven. Anders verlies je aan geloofwaardigheid.' Het komt telkens terug. Geloofwaardigheid. Waasland-Beveren wordt ook getraind door een nieuwe coach. Marc Schneider. Een Zwitser. Zijn assistent is een landgenoot, Pascal Cerrone. Drie Zwitsers, met Stilz: dat is eenheid van denken. De derde coach is een Belg. Overleg met de Belgische trainersopleiding leverde een nieuwe naam op: Gunter Vandebroeck. Hun taak: in een moeilijk format als dat van 1B, met slechts zeven tegenstanders die je door en door kent, enerzijds te werken aan een eigen identiteit, maar daarnaast ook proberen te verrassen om voorspelbaarheid te voorkomen. Stilz: 'Je moet geloven in je filosofie. Als je elke week aanpast aan de tegenstander heb je geen stabiliteit. Maar: doe je alleen jouw ding en kijk je niet naar de tegenstander, dan wordt het voor iedereen te makkelijk. Het is belangrijk om in de loop van het seizoen verrassingen uit de hoge hoed te toveren. Met spelers, maar ook met je tactische aanpak.' Samen met ook al een nieuwe hoofd rekrutering analyseerden ze een veel te grote kern. Die werd fors afgeslankt. Negentien veldspelers, drie doelmannen en wat jonge talenten, dat is het voorlopig. Work in progress, pas op 1 september zal de kern compleet zijn. Voor alle posities werden duidelijke profielen uitgetekend, met tien tot dertien criteria. Stilz: 'Soms heb je voor 1B niet alle criteria voor een speler, maar we gaan proberen zo dicht mogelijk bij die eisen te blijven als we kunnen.' De kern is kleiner, maar oogt gebalanceerd. Er is ervaring - met Kevin Hoggas kwam iemand die het klappen van de zweep kent - maar ook jong talent. Stilz: 'We hebben niet gekozen voor een oude ploeg om direct terug te keren.' Opvallend is de naam van Jacob Montes, een Amerikaan die voor een jaar wordt verhuurd door Crystal Palace. Een eerste concreet signaal van een brede internationale samenwerking. Ook die wordt, op de achtergrond, gestroomlijnd, met onder meer wekelijks overleg. Waasland-Beveren werkt enerzijds samen met ex-speler Marco Né die in Ivoorkust een voetbalacademie heeft en al twee beloftevolle jongeren naar België stuurde, maar maakt anderzijds ook - via haar Amerikaanse investeerders - deel uit van een bredere groep: Crystal Palace (Eng), Alcorcón (Spa), Estoril (Portugal) en ook Augburg (Dui) zijn 'zusterploegen'. Stilz: 'Het idee van een netwerk fascineert me, maar tegelijk vraagt het uitwerken tijd. Elke club heeft zijn identiteit, zijn eisen, iemand moet een overkoepelend zicht hebben op noden en verlangens. Vorig seizoen zat Alcorcón in een degradatiestrijd, Augburg ook, net als wij. In een eerste jaar bemoeilijkt dat de samenwerking.' Er is veel overleg, zondag woonden ook wat mensen van andere clubs het duel met Deinze bij, één en ander gaat in de juiste richting, zegt Stilz. Het doel is samenwerken, maar er moet ook geen té grote toevloed zijn van jongens uit de andere ploegen. Twee, tot drie, daar kan hij mee akkoord gaan. De bedoeling blijft een stevige eigen basis, met veel jongens van eigen bodem. Een sterkere club uitbouwen dan de club die zakte, dat is de bedoeling. Ook een sterkere groep. Eentje die er staat voor mekaar, waarin de mensen partners zijn. Stilz: 'We gaan dit seizoen ongetwijfeld wedstrijden verliezen, maar ik wil wél dat de mensen denken: wow, het is ook fun. Er waren dit jaar momenten waarop ik dacht: verdorie, hier is niet voldoende plezier. Uiteraard is dat er niet als je vaak verliest, maar er was veel negativiteit. Niemand zag progressie. Deze club had nood aan een reset. Dat hebben we gedaan. Ik hoop dat jullie straks allemaal zeggen: ze hebben écht beslissingen genomen en iets gecreëerd.' Tot 1 september is er de tijd om de kern af te werken. Stilz: 'Ik heb al veel goeds gezien bij onze concurrenten, maar financieel is er meer evenwicht dan andere jaren in 1B. Dit lijkt me een open competitie te gaan worden. We zullen zien, welke drie, vier teams straks aan de top staan. En ik ben benieuwd om te zien hoe ver wij daarin staan.'