Net als de voorbije seizoenen strijdt Waasland-Beveren tegen degradatie. Ondanks nieuwe eigenaars. Aan de vooravond van het duel tegen het ook bedreigde Cercle Brugge maakt de Zwitserse technisch directeur van de Waaslanders Roger Stilz een stand van zaken op.

Het gesprek verloopt in het Duits, maar onze vragen stellen we in het Engels. Ons actief Duits, snapt u, is een beetje van het niveau van Jean-Marie Pfaff toen die vanuit Beveren naar Bayern München vertrok en daar direct strafstosen stopfte. Roger Stilz lacht om die ijsbreker. 'Ik heb hem al ontmoet, weet u. Een groot voetballer. Bekend in Duitsland en daar zéér gewaardeerd. Een gepassioneerd man.' De Zwitser streek op 4 januari neer in het Waasland, nadat hij in december zijn job bij Sankt Pauli opzegde om naar Antwerpen te verhuizen. Zijn eerste taak als sportief directeur was het analyseren van de spelersgroep en uitvissen, na intense gesprekken, waar de pijnpunten lagen. Stilz: 'Een grote groep doorlichten, afslanken, oplossingen vinden, versterkingen halen. Op het einde van mijn tweede week waren de profielen duidelijk. Daarop hebben we gewerkt.' Bijkomend probleem: de vele wedstrijden. Stilz wil niet klagen, en dat zeker niet zo neergeschreven zien, want alle ploegen zaten in hetzelfde schuitje in januari. Maar voor een nieuwkomer in een vreemd land was de challenge groot: zijn doorlichting mocht niet raken aan de mindset van een ploeg die tegen de degradatie streed. Die moest sterk blijven. Stilz besefte immers: 'Als je aan het kader friemelt, hier een beetje, daar een tikje, doet dat wat met mensen en hun evenwicht. Moet ik weg? Wordt mijn contract verlengd? Die groep moest om de drie dagen klaar blijven voor de strijd, altijd voetballen op de limiet. Dat was achteraf bekeken nog de grootste challenge.' Ondertussen is fase twee van zijn taak gestart, daags na het afsluiten van de transfermarkt. Structuur brengen in de werking. Niet alles moet helemaal op zijn kop worden gezet, klinkt het, maar taken moeten wel duidelijker afgelijnd. Stilz: 'We moeten leren denken in departementen. Mensen hebben hier jarenlang gepassioneerd gewerkt, maar de diverse departementen - de spelers, het atletische, het medische, de videoanalyse, de administratie - wil ik eerst duidelijk aflijnen. Iedereen moet zijn taken kennen. En daarna moet je ze goed laten samen werken. Daar is grote nood aan, is me de laatste weken duidelijk geworden.' Roger Stilz is 43 en doorzwom al veel watertjes. Hij studeerde (Duits, met zijpaden in geschiedenis en filosofie), voetbalde (in Zwitserland, Liechtenstein en Duitsland), werkte als journalist (voor de Welt am Sonntag maar ook voor andere internationale bladen), was hoofdtrainer, assistent-trainer, haalde een UEFA Pro License én was ook al, twee keer, hoofd opleiding. Stilz: ' Al dat werk, zowel op prof- als amateurniveau, maakt dat ik mij relatief makkelijker kan inleven in de denkwereld van mensen die op verschillende niveaus werken. Ik ben trainer geweest, heb in management gewerkt, heb jonge spelers begeleid en ook op een goed niveau gevoetbald, op allerlei posities. Ik geloof dat ik alleen nooit centrale verdediger of doelman was. Die ervaring gekoppeld aan mijn academische achtergrond maakt dat ik positief in de toekomst kan kijken. We kunnen hier goed verder bouwen, is mijn gevoel. Zonder dat ik daar nu al heel concreet kan over zijn.' Antoine Gobin, de Franse CEO met een Amerikaanse opleiding, spreekt geregeld over zijn ploeg in Antwerpen, om daar Waasland-Beveren wat makkelijker te duiden. Zoals Sankt Pauli eigenlijk ook Hamburg is, het ruige deel van de havenstad dan wel. Stilz: 'Dat is een mooie analogie, ja.' Is dat de smoel die ze de ploeg willen geven? Goeie voetballers met een wat ruiger kantje, het mes tussen de tanden? We gooien hem voor de voeten dat we wat identiteit missen. Waar staat Waasland-Beveren eigenlijk voor? Stilz: 'Ik kan daar nu nog geen antwoord op geven. Dat zou, na anderhalve maand, niet serieus zijn. Ik zou geen enkele sportief directeur ernstig nemen als hij dat op zo'n korte tijd al zou zien en installeren. Ik weet wél in welke richting we zouden moeten gaan. Zeer concreet zelfs. Ik wil dat deze ploeg een gezicht toont op het veld. Uw vraag is terecht. Ik ben er ook geen voorstander van, dat we geen smoel hebben. Mijn doel is dat de mensen weten wat ze krijgen bij een match van Waasland-Beveren.' De smoel was er de voorbije jaren: jong, verder opleiden en doorverkopen, al ging dat met ups en vooral veel downs. Het jonge talent is er nog - Albanese, Koita, Heymans, Schoonbaert - maar de nieuwe investeerders vulden dat vooral aan met oudere spelers. Is dat project dood? Stilz: 'Dat is niet onze bedoeling, maar de situatie nu had zoiets nodig. Ik schat zéér hoog in wat ik tot dusver al zag van het Belgische voetbal. Ik vind de trainers hier zéér moedig, vaak durven ze een tegen een spelen. Ik heb ook al heel veel moedige voetballers gezien, ook onder de jonge spelers. Dat is, in deze omstandigheden, niet altijd het geval. 'Onze bedoeling blijft het ontwikkelen van jong talent. Welk talent, of dat nu van Beveren komt, of uit het buitenland, moet ik nog onderzoeken, ik ben pas gestart met de gesprekken binnen de opleiding. In Sankt Pauli is het gelukt, dat is opgevallen bij de mensen die me naar hier brachten. Maar: het moet altijd in evenwichtige omstandigheden. Geen enkele jonge speler is er bij gebaat dat de eerste ploeg alleen maar uit toekomstspelers bestaat. Ook een jong talent heeft rolmodellen nodig, voorbeelden in professioneel gedrag, professioneel day-to-daymanagement. Je kunt voetballers veel vertellen, maar het is altijd beter als iemand het ook toont.' Na Nieuwjaar had de ploeg minder balbezit, en incasseerde ze meer schoten op doel. De balans zoeken tussen offensief iets betekenen en achterin solide zijn, blijft een thema, ook na maanden werk. Stilz: ( knikt) 'Ik heb helften gezien waarin het klopte, en andere waarin het niet lukte. Het is ook niet zo makkelijk om te trainen, als je om de drie dagen speelt. Opnieuw, dit is geen uitvlucht, de anderen moesten ook om de drie dagen voetballen. Maar binnen de omwentelingen dit seizoen was dat niet eenvoudig.' Systeemdiscussies zijn voor u niet zo relevant? Stilz: 'Door de jaren heen heb ik dat geleerd: belangrijker dan systeem is de idee van waaruit je vertrekt in de vier fases van het voetbal: balbezit, balverlies, in de overgang van balverlies naar balbezit en omgekeerd. Wat wil je daar bereiken? Op keuzes die voor elke wedstrijd worden gemaakt, geef ik nu niet graag commentaar. Ik onthoud dat we elke keer meestreden voor de punten, vaak tot het einde. 'Daarin vind ik ons in de analyse van buitenaf wat te kort gedaan: het was altijd spannend. Je kan in deze situatie, een ploeg die onderin strijdt, met 0-4 verliezen, of 1-5, maar zo was het nooit. Dat wil ik hier toch wat onderstrepen: we staan waar we staan, misschien niet onterecht omdat we geen stabiel seizoen spelen, maar haast altijd was het spannend.' De vorige technisch directeur kwam uit Spanje en vrij laat in het vorige transfervenster. De nieuwe kwam uit Duitsland, is Zwitser, en belandde in een nieuwe job. U was nog nooit algemeen sportief directeur, in een nieuwe competitie in moeilijke omstandigheden. Te veel voor een club in moeilijkheden? Stilz: 'Het is niet aan mij om de zaken zo te beoordelen, dat is een vraag voor andere mensen. Iets is wel duidelijk en daar moeten we niet rond de pot draaien: er is met deze ploeg in één jaar heel veel gebeurd. Eerst moeten zakken, dan via de groene tafel weer stijgen, gekocht worden door een investeerder, de komst van een sportief directeur die twee maanden later weer vertrekt, een nieuwe CEO, nog een sportief directeur... Dat doet wat met de mensen die hier werken. Met spelers, de trainer. Dit was geen normaal seizoen. Maar: ik ben aangenaam verrast door de fighting spirit in deze ploeg. Daarom denk ik vandaag dat het spannend zal blijven, wellicht tot de laatste speeldag. Maar dat vermoedde u ongetwijfeld al.' ( glimlach)