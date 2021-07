Roland Breugelmans, directeur opleidingen van KRC Genk, legt in de Krant van West-Vlaanderen uit waarom Noah Mbamba vorige zomer Limburg verliet.

In maart zat de nog altijd maar 16-jarige Noah Mbamba voor de bekerwedstrijd tegen Standard voor het eerst in de selectie van Club Brugge en in mei stond hij aan de aftrap van de competitiewedstrijd tegen Genk. Iedereen was lovend na zijn debuut. Hij werd zelfs een van de beste spelers in Europa genoemd op zijn positie.

Ziel niet verloochenen

Club Brugge haalde Noah Mbamba vorige zomer als vrije jeugdspeler weg bij KRC Genk - samen met zijn jongere broer Lucas. Kostprijs: een opleidingsvergoeding van 50.000 euro. Je vraagt je af: waarom speelt een topclub die geprezen wordt voor zijn opleiding en zijn doorstroming zo'n buitengewoon talent kwijt?

'Wel, in december 2019 zijn we voor het eerst met de familie Mbamba aan tafel gaan zitten', zegt Roland Breugelmans, directeur opleidingen van Genk, in de Krant van West-Vlaanderen. 'We spraken ons volledige vertrouwen in hem uit, schetsten zijn toekomst en deden hem een contractvoorstel met het oog op zijn vijftiende verjaardag op 5 januari.'

'De gesprekken bleven evenwel aanslepen, ook nadat we een aangepast voorstel deden. Als de beslissing almaar wordt uitgesteld, weet je uit ervaring: we zijn niet de enige club die een voorstel deed. De voorstellen worden naast elkaar gelegd en sommige families of entourages kiezen dan voor het lucratiefste. In april is de familie ons komen zeggen dat ze de club zouden verlaten. Hadden we ja gezegd op hun voorstel, dan was Noah hier misschien nog. Maar we wilden onze ziel niet verloochenen: we wilden en konden ook niet meegaan in dat spel. Daarom zegden we: Dat is onze limiet, verder gaan we niet. Het is niet aangenaam om zo'n jongen naar een andere topclub te zien vertrekken, maar dat moet je verdragen.'

De volgende Defour?

Breugelmans vervolgt: 'Was Noah bij ons de beste van zijn leeftijdscategorie? Ja. Daarom deden we hem ook een voorstel dat boven het normale lag.'

'Is hij de volgende Defour of de volgende Praet? Zoiets spreken wij hier niet uit, want daar moet je heel erg mee opletten. Het is absoluut niet zo dat wij blind zijn geweest voor zijn potentieel en dat hij daarom vertrokken is. Integendeel. Wij zijn het juist die hem drie jaar geleden bij Woluwe-Zaventem zijn gaan halen, terwijl andere clubs hem daar toen blijkbaar niet opmerkten.'

Lees het volledige verhaal in de Krant van West-Vlaanderen.

