Roland Duchâtelet: 'Mijn communicatie was soms rampzalig'

Geert Foutré Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

Vijftien jaar geleden stapte Roland Duchâtelet in het voetbal. Een verkeerde beslissing, zegt hij in een openhartig gesprek, mijmerend over nieuwe stadions, emoties, straaljagers, matchfixing en Operatie Propere Handen.

Roland Duchâtelet: 'Zelfs in de Premier League met zijn enorme inkomsten maken acht van de twintig clubs verlies.' © FILIP NAUDTS