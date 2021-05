De 25-jarige Oekraïense aanvaller heeft twee doelen: KAA Gent als clubtopschutter aan een nieuw Europees ticket helpen, én uiteraard het EK.

Is het een mooie conclusie om te stellen dat je hier in augustus 2017 binnenkwam als een schuchtere twintiger, maar straks vertrekt als een mature prof? Roman Jaremtsjoek: 'Ja, natuurlijk. Ik mag heel fier zijn op mijn prestaties en heb mezelf gepusht om steeds beter te worden. Mijn verlegenheid verdween ook gaandeweg. De aanpassing verliep aanvankelijk niet zo vlot. Gent was mijn eerste buitenlandse club en ik moest leren omgaan met een andere taal en tradities. Maar het respect groeide, net als het vertrouwen. Ik werd vooral lichamelijk sterker. In België moest ik meer power hebben tegen de fysiek stevige verdedigers, want mijn explosiviteit was al langer een troef. Van 76 kilogram ging ik zo naar 83 tot 84. Pure spierkracht. ( lacht) Dan kun je al eens tegen een stootje.'Wat ga je later aan je zoon vertellen als het mooiste en meest emotionele moment tijdens je passage bij de Buffalo's? Jaremtsjoek: 'Goh, dat is niet zo eenvoudig te beantwoorden; er waren heel wat hoogtepunten. Maar eentje steekt er misschien wel bovenuit. Dan denk ik spontaan aan het 2-2-gelijkspel tegen VfL Wolfsburg in de groepsfase van de Europa League in het seizoen 2019/20, waarin ik tweemaal scoorde en na een 0-2-achterstand in de toegevoegde tijd nog voor de gelijkmaker zorgde. Een prachtige herinnering, maar bovendien ook de bevestiging dat ik zo'n niveau aankon. Dat deed deugd.'Waarom was Jonathan David de beste of meest efficiëntie aanvaller/offensieve middenvelder met wie je ooit samenspeelde bij KAA Gent? Jaremtsjoek: 'Omdat hij gewoon pure klasse in zijn benen en hoofd heeft. Die kwaliteiten en dat belang voor een team nu al tonen, op die leeftijd, zoiets blijft heel uitzonderlijk. Jo is een fenomeen. Lille OSC wordt nooit zijn eindpunt, eerder een springplank richting Engeland. Wij spraken niet vaak met elkaar, maar begrepen elkaar op het veld blindelings. Het gaat dan om herkennen van situaties en bepaalde loopacties. Jo was timide van karakter, maar ijskoud en slim voor doel. Ik reageer misschien iets nerveuzer, maar spring ondertussen toch al iets efficiënter om met de opgelegde kansen.'Aanvallers leven van statistieken. Jouw aandeel in de JPL werd groter. Je ging van 9 goals en 2 assists in 23 duels, naar 8 en 3 in 28 en 10 en 1 in 18 confrontaties, terwijl je nu aan 18 doelpunten en 6 assists zit in 30 wedstrijden. Een logische ontwikkeling? Jaremtsjoek: 'Ja. Ik denk wel dat je kunt spreken van een natuurlijk proces. Je wordt ouder, slimmer en rijper. Ik weet tegenwoordig heel goed wat er van mij wordt verlangd. Natuurlijk kan het altijd beter en zo zelfkritisch ben ik ook wel ingesteld. België kan voor veel spelers een ideale tussenstap zijn.'Met welk gevoel trek je straks naar het EK na een zwaar mentaal en fysiek slopend seizoen? Jaremtsjoek: 'Het wordt een mooi podium voor mezelf en ons team om iets te tonen. Mij ga je niet horen klagen over vermoeidheid. Want mogen deelnemen aan een eerste EK-eindronde, dat blijft voor altijd iets speciaals. Ik voel me er ook lichamelijk klaar voor, het zorgt voor kriebels in de buik. Oekraïne heeft een goede ploeg, maar we moeten alles realistisch benaderen. België, Frankrijk en Engeland kunnen winnen en gelden als favoriet, wij dromen ervan de eerste ronde te overleven tegen Noord-Macedonië, Nederland en Oostenrijk. 'Ik ben de eerste spits van een legende als Andriy Sjevtsjenko. Een eer, maar ook veel verantwoordelijkheid, want veertig miljoen landgenoten verwachten dat ik zijn vertrouwen niet beschaam. Hij speelt 4-3-3 en heel offensief, met veel Italiaanse accenten. Ons zelfvertrouwen is groot, we speelden al verdienstelijk in oefeninterlands tegen Portugal en Duitsland. Het kwaliteitsverschil bleek minimaal.'