Romelu Lukaku krijgt van de Europese Voetbalconfederatie UEFA een stek in het elftal van het toernooi, zo werd dinsdag bekendgemaakt. De Rode Duivel krijgt na afloop van EURO 2020 centraal voorin onder meer de voorkeur op Harry Kane en topschutter Patrik Schick.

Big Rom vond tijdens het toernooi vier keer de weg naar de netten: twee treffers in de openingswedstrijd tegen Rusland (0-3), eentje in het slotduel van de groepsfase tegen Finland (0-2) en een strafschoptreffer in de met 1-2 verloren kwartfinale tegen Italië. Schick en Cristiano Ronaldo werden gedeeld topschutter met vijf doelpunten.

In doel zet de UEFA de Italiaan Gianluigi Donnarumma, penaltyheld voor zijn land in de finale tegen Engeland en eerder al uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Achterin vinden we van rechts naar links Kyle Walker, Leonardo Bonucci, Harry Maguire en de onfortuinlijke Leonardo Spinazzola, die tegen de Belgen uitviel met een zware blessure, terug. Van Giorgio Chiellini is er daar geen spoor.

Op het middenveld staan de Deense sensatie Pierre-Emile Höjbjerg, die na het uitvallen van Christian Eriksen boven zichzelf uitsteeg, controleur Jorginho en de Spanjaard Pedri, eerder al uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi. Voorin krijgt Lukaku de Italiaan Federico Chiesa en de Engelsman Raheem Sterling naast zich.

Big Rom vond tijdens het toernooi vier keer de weg naar de netten: twee treffers in de openingswedstrijd tegen Rusland (0-3), eentje in het slotduel van de groepsfase tegen Finland (0-2) en een strafschoptreffer in de met 1-2 verloren kwartfinale tegen Italië. Schick en Cristiano Ronaldo werden gedeeld topschutter met vijf doelpunten.In doel zet de UEFA de Italiaan Gianluigi Donnarumma, penaltyheld voor zijn land in de finale tegen Engeland en eerder al uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Achterin vinden we van rechts naar links Kyle Walker, Leonardo Bonucci, Harry Maguire en de onfortuinlijke Leonardo Spinazzola, die tegen de Belgen uitviel met een zware blessure, terug. Van Giorgio Chiellini is er daar geen spoor. Op het middenveld staan de Deense sensatie Pierre-Emile Höjbjerg, die na het uitvallen van Christian Eriksen boven zichzelf uitsteeg, controleur Jorginho en de Spanjaard Pedri, eerder al uitgeroepen tot beste jonge speler van het toernooi. Voorin krijgt Lukaku de Italiaan Federico Chiesa en de Engelsman Raheem Sterling naast zich.