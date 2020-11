Sinds de start van de groepsfase in de Nations League lijken de Rode Duivels bij momenten wat minder frivool en wat meer resultaatgericht te spelen.

Het levert wel resultaten op, want woensdagavond werd in Leuven met een 4-2 zege tegen Denemarken de kwalificatie voor de Final Four afgedwongen. Twee jaar geleden was het in Zwitserland nog fout gelopen.

'Wij kunnen intussen op verschillende manieren spelen', gaf Romelu Lukaku na afloop toe. 'Er zijn wedstrijden waarop we andere ploegen van de mat kunnen spelen, maar dit is ook een manier. Als het voetballend niet gaat, moet je wat agressiever spelen, wat meer op de counter. We hebben offensief zo veel spelers die het verschil kunnen maken. Die evolutie is goed. Daarbij mogen we wel onze identiteit als voetballende ploeg niet verliezen.'

Gescoord

Met nog maar eens twee treffers in het nationale shirt trok Lukaku de Rode Duivels na rust over de streep. Scoren, dat was enkele dagen geleden tegen Engeland niet gelukt. 'Tegen Engeland scoorde ik niet omdat ik voordien één keer getraind had met de groep, het is een kwestie van scherpte. Nu heb ik een paar dagen kunnen werken aan scherpte en kracht en dat voelde ik tijdens de wdestrijd. Ik denk dat ik nu terug op niveau ben.'

De assist voor zijn tweede treffer kwam op naam van Thorgan Hazard. De speler van Borussia Dortmund ziet de Rode Duivels vooral collectief groeien. 'We vallen met z'n allen aan en verdedigen ook met z'n allen. Vooral in het verdedigende aspect zijn we collectief sterker geworden. Tegen Frankrijk hebben we op het WK gezien dat als je de nul kan houden, je veel meer kans maakt om te winnen. We weten dat onze spitsen bijna in elke wedstrijd kunnen scoren. De voorbije dagen speelden we dus iets lager dan gewoonlijk, al lieten we de tegenstanders bij momenten wel te veel bij de bal komen. We hebben afgezien als ploeg en dan is het positief dat je toch nog resultaat kan halen.'

