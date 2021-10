De Rode Duivels staan voor een belangrijke week in de Nations League. Romelu Lukaku is alvast klaar om België zijn eerste trofee te bezorgen. 'Iedere wedstrijd en ieder toernooi met de Rode Duivels wil ik winnen', vertelt hij op de site van UEFA.

Romelu Lukaku is topschutter aller tijden van de Rode Duivels en ging tijdens de vorige interlandperiode voorbij de 100 caps voor de nationale ploeg. 'Zo'n aantal interlands is echt waar je van droomt als jonge speler', vertelt hij aan UEFA. 'Ik had het geluk dat ik al op jonge leeftijd mocht spelen. Ik ben nu 28 jaar en heb al bijna 12 jaar ervaring bij de nationale ploeg. Daar zaten veel ups en downs tussen, maar we groeiden wel steeds. En uiteindelijk is het doel altijd om te winnen. Iedere keer als ik voor de Rode Duivels speel, wil ik winnen. En ik wil ook eens een trofee mee naar huis nemen.'

Voor Lukaku is de Nations League slechts een opstapje naar de wereldbeker van volgend jaar. 'In de voorbije jaren konden we altijd goed starten op toernooien. In 2016 waren we niet goed genoeg, maar tijdens het WK in Rusland waren we geweldig. Nu moeten we het ook goed doen in de Nations League om zo te pieken naar de volgende wereldbeker.'

Voor de Europese voetbalbond deed onze nationale nummer 9 ook uit de doeken hoe hij het liefst speelt. 'Omdat ik nogal groot ben, denkt iedereen dat ik een soort van targetman ben: de bal hoog houden en dan opduiken voor doel. Maar ik heb nog nooit zo gespeeld en eigenlijk haat ik het zelfs. Mijn grootste kracht is wanneer ik met mij gezicht naar doel sta, dan maak ik amper fouten.'

Spelen bij de Rode Duivels is dan ook een geweldige ervaring voor Lukaku. 'In het begin kon ik nog niet veel scoren, maar eenmaal ik wat gesetteld raakte in de ploeg wist ik dat de kansen gewoon vanzelf zouden komen. Met Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Dries Mertens hebben we gewoon topkwaliteit in de aanval. Voor mij is het alsof ik in een snoepwinkel zit: ik scoor gewoon continu.'

