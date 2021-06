Op een paar dagen van de achtste finale tegen Portugal, kwamen Thibaut Courtois, Romelu Lukaku en bondscoach Roberto Martínez praten met de pers.

Romelu Lukaku lijkt in de vorm van zijn leven te zitten. In Italië en bij de Rode Duivels maakt hij al een heel seizoen lang indruk. Is dit nu een goeie vorm of zit er wat meer achter? 'Vroeger was iedereen altijd bezig dat ik gewoon in een degelijke vorm zat', vertelde Lukaku zijn persmoment vrijdag in Tubeke. 'Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, zij waren de wereldtop. Nu kan ik echt zeggen dat ik niet meer gewoon in een goeie vorm zit, ik behoor ook tot de wereldtop. Dit is mijn niveau nu. Winnen met Inter heeft me daarin ook nog meer motivatie gegeven. Nu een grote prijs pakken met de Rode Duivels zou het ultieme doel zijn.'

Zou Lukaku bij winst op het EK ook op de shortlist voor de Gouden Bal kunnen prijken? 'Dat is wel echt het grote doel en mijn kinderdroom, maar daar ga ik niet verder over beginnen nu', vertelde de Interspits. 'Dit EK is nu het grote doel. We weten allemaal waarom we hier zijn. Hier hebben we van gedroomd. Nu moeten we daar alles voor opzij zetten en vol voor dat doel gaan.

'In vergelijking met de halve finale tegen Frankrijk op het WK in Rusland, denk ik ook dat we matuurder zijn geworden. Toen was het allemaal te doen om het mooie spel, maar dat heeft ons "gekloot" op het einde. Nu hebben we verschillende manieren om een wedstrijd te winnen.

Natuurlijk kreeg Lukaku ook een vraag over eventuele penalty's. 'In het begin van mijn carrière was ik daar heel slordig in. Bij Chelsea miste ik er een, bij Everton ook nog eens twee. Het was zoeken naar een manier om me daar een goed gevoel bij te geven. Het is een kwestie van focus, die bal gewoon hard in de hoe trappen. Maar penalty's gaan niet nodig zijn, hoor. We hebben genoeg killers in de ploeg.'

Tot slot kreeg Lukaku ook nog de vraag of hij zou stoppen na een eventuele EK-eindzege. 'Volgend jaar is er nog het WK. Daar hebben we ook nog iets te tonen.'

'Money time'

Thibaut Courtois moest zich op het EK nog maar één keer omdraaien, op de tweede speeldag van de groepsfase tegen Denemarken (2-1). 'Ik ben in vorm en heb mijn seizoen van bij Real Madrid kunnen doortrekken bij de nationale ploeg', verklaarde de doelman van de Rode Duivels vrijdag op een persmoment in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

In de achtste finale wacht titelverdediger Portugal zondag (21u) in Sevilla. 'Vooral offensief is Portugal sterk, ze hebben in dat compartiment veel weelde. Verdedigend zijn ze ook goed. De Portugezen hebben bewezen een echte toernooiploeg te zijn. Ze zijn het gewoon om tegen topploegen te spelen. Maar wij kunnen ook doelpunten maken met Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Eden Hazard', aldus Courtois. 'We hebben vertrouwen in een goede afloop. Het wordt een echte topmatch.'

'Op training staat iedereen scherp', vervolgde de doelman van Real Madrid. 'De wil om te winnen is heel groot. Onze focus is 100 procent. Al kan er in één match natuurlijk veel gebeuren.'

Hoe staat het ondertussen nog met Eden Hazard? 'Hij staat heel dicht bij zijn beste vorm. Ik heb het gevoel dat hij er klaar voor is. Je ziet hem groeien echt groeien op training, hij kan tikjes verdragen, hij dribbelt iederen, ... Nu is het nog meer dat wedstrijdritme te pakken krijgen, maar ik denk dat hij tegen Portugal al beslissend kan zijn.'

'Geduldig zijn'

'We zullen geduldig moeten zijn tegen een goed gestructureerd Portugal', vertelde bondscoach Martínez vrijdag in Tubeke. 'Ze hebben enorm veel ervaring op grote toernooien en beheersen alle aspecten van het spel. Ons team is gemaakt om aan te vallen. Maar we zullen in bepaalde fases geduld moeten uitoefenen en kiezen wanneer we snel in de aanval trekken. Deze twee teams staan waarschijnlijk te vroeg tegenover elkaar, maar dat is eigen aan een toernooi.'

Het veld in Sevilla lag er in de voorbije groepswedstrijden niet al te best bij. Maar daar maakt Martinez zich niet druk om. 'Het zal hetzelfde zijn voor beide teams. De informatie die we krijgen, is dat ze er hard aan werken om het zo goed mogelijk te krijgen. We kijken ernaar uit om zaterdag het gras al eens te betreden.'

