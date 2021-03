Romelu Lukaku is toch geselecteerd voor de WK-kwalificatiewedstrijden, maar wat moet er gebeuren om hem straks op het veld te zien?

Waarom komt Romelu Lukaku niet naar België?

Enkele ploeggenoten van Lukaku bij Inter, waaronder Stefan de Vrij en Samir Handanovic, testten woensdag positief op het coronavirus. Lukaku testte negatief, maar door de besmettingen moet de volledige kern van Inter in quarantaine. Dit weekend gaat de wedstrijd van Inter tegen Sassuolo niet door.

De Italiaanse autoriteiten beslisten dat de spelers van Inter veertien dagen niet mogen reizen. Lukaku zal daardoor de wedstrijden tegen Wales, Tsjechië en Wit-Rusland aan zich moeten laten voorbijgaan. Roberto Martínez selecteerde hem toch, want er is een waterkansje dat hij alsnog kan afreizen.

In welk geval zou Lukaku Italië toch nog mogen verlaten?

De FIFA stelde enkele regels op in verband met covid-19 en de interlandperiode. Een van die regels is dat een speler wel nog mag afreizen als hij de toestemming krijgt van de lokale autoriteiten.

Maandag worden de spelers van Inter op de club verwacht om een nieuwe test af te nemen. Als Lukaku daar opnieuw negatief test, kunnen de autoriteiten alsnog beslissen om hem te laten vertrekken.

Roberto Martínez hoopt dat Lukaku alsnog vrijgegeven wordt, zodat hij de wedstrijden tegen Tsjechië en Wit-Rusland nog kan meepikken. Al lijkt die kans heel klein. Michy Batshuayi en Christian Benteke zijn zijn vervangers.

Lukaku vormt echter niet het enige probleem in de kwalificatiewedstrijden. De FIFA riep nog een regel in het leven die een effect heeft op nationale selecties.

Wat houdt de nieuwe regel van de FIFA precies in?

Voetbalclubs krijgen de mogelijkheid om sommige spelers niet naar de nationale ploeg te sturen. Sommige landen hanteren enkele rode zones in Europa. Als een speler in zo'n rode zone moet gaan voetballen, moet hij bij terugkeer in quarantaine. Dat zien sommige voetbalclubs liever niet gebeuren.

Duitsland ziet Tsjechië als zo'n rode zone. Daardoor kan Martínez in de wedstrijd in Tsjechië niet rekenen op Koen Casteels, Orel Mangala, Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Dedryck Boyata. Voor de wedstrijden tegen Wales en Wit-Rusland zijn ze wel inzetbaar.

De WK-kwalificatiewedstrijd in een ander land spelen, zoals onlangs in de Champions League en de Europa League gebeurde, ziet de Tsjechische bond niet zitten. Ook zij zullen enkele spelers missen door de nieuwe regel.

