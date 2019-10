Romelu Lukaku heeft zijn vijftigste doelpunt voor de Rode Duivels beet. De nog maar 26-jarige aanvaller opende in de EK-kwalificatiematch tegen San Marino de score met een lage schuiver in de korte hoek. Onze journalisten rakelden naar aanleiding van die mijlpaal zijn mooiste pareltjes op.

De tweede goal tegen tijdens WK-kwalificaties Kroatië (11 oktober 2013)

Matthias Stockmans: De Rode Duivels beuken na twaalf jaar afwezigheid de deur open naar een groot toernooi. Dankzij een 1-2 zege op het veld van Kroatië (dezelfde ploeg waartegen Romelu zijn debuut als international viet in 2010 onder Dick Advocaat) verzekeren de troepen van bondscoach Marc Wilmots zich van een stek op het WK in Brazilië in 2014. Het begin van een gouden tijdperk voor onze nationale ploeg. Het begin ook van een reeks die Romelu Lukaku tot topschutter aller tijden zal bombarderen.

Lukaku, op dat moment nog steeds maar 20 jaar jong en spelend met dreadlocks, maakt de twee cruciale en bevrijdende doelpunten. Twee keer in de stijl die zo kenmerkend zal worden voor hem: op kracht en snelheid, met een ijzige kalmte voor doel. Vooral de tweede, winnende treffer, waarbij hij in een lange ren vanop de eigen helft twee Kroatische verdedigers van zich afschudt als zijn het vervelende vliegjes. Het is een periode waarin de oudste van de Lukaku-broers nog in balans ligt met Christian Benteke, toen eigenlijk de nummer één van bondscoach Marc Wilmots. Het kan verkeren...

Tweede goal Lukaku vanaf 4:00

Goal in verlengingen op WK Brazilië tegen VS (1 juli 2014)

Peter t'Kint: En dan vooral de foto nadien, de manier waarop hij samen met Kevin De Bruyne de goal vierde. Hoofd naar de grond gericht, handen in mekaar, zwart en blank, achteraf kan je er nog een hele mythische verklaring aan vastknopen. Toen was het een ingetogen manier om te vieren: twee jongens, getekend door het leven en geen makkelijke weg naar de top die elkaar die avond vonden, in de hitte van Salvador, Bahia, na een zinderende wedstrijd.

Beiden hadden zichzelf onder druk gezet voor dat tornooi, en daar kwam het allemaal naar boven. Ze zouden later dat gebaar nog herhalen, op het EK in Frankrijk, na de 3-0 tegen Ierland die, samen met de ruime zege tegen Hongarije, de Duivels op een wolk zetten. Daar van afdonderen was hard. Ze zouden het daarna nog samen vieren, de twee, in Moskou, op het volgende WK, in de match tegen Tunesië. Gisteren/maandag dacht ik er opnieuw aan, na de eerste treffer. Hoe ze mekaar groetten na een snelle counter, en er veel respect lag in dat gebaar. Blank en zwart, Romelu en Kevin. Een strijd. Eengemaakt, sport tegen alle onbegrip in..

Lukaku en De Bruyne na de 2-1 tegen de VS. © Belga

De eerredder tijdens oefenmatch tegen Portugal (29 maart 2016)

Frédéric Vanheule: Een beeld vol symboliek. Romelu die met een buffelstoot de bal tegen de touwen kopt, op voorzet van broer Jordan. Er werd dan wel vriendschappelijk met 2-1 verloren van Cristiano Ronaldo en co, zonder de sterkhouders Vincent Kompany, Eden Hazard en Kevin De Bruyne, de uitvoering en afwerking door beide broers was de perfecte uitvoering van een oefening waar uren op wordt geoefend tijdens de trainingen.

Niet alleen zorgt het voor voldoening en een boost aan vertrouwen bij de afwerker van dienst, ook de aangever krijgt een spontane kick bij het geven van de perfecte assist. De goal zegt ook veel over de latere loopbaan van beiden. Romelu, de eeuwige perfectionist die altijd maar wil beter worden, terwijl broer Jordan na zijn opleving bij KV Oostende volledig wegdeemsterde achter zijn lucratieve transfer richting Serie A bij Lazio. Echt zonde, want linksvoetige oprukkende flankspelers zijn internationaal moeilijk te vinden.

Doelpunt Lukaku vanaf 8:48

Tweede doelpunt tijdens EURO 2016 tegen Ierland (18 juni 2016)

Gert Segers: België zat diep na de eerste verloren groepswedstrijd tegen Italië. Die Europese titel leek ineens toch veel verder weg dan gedacht. Nu moesten de Rode Duivels de rug rechten tegen Ierland en Zweden. En dat gebeurde ook. Wat een wedstrijd was het tegen Ierland! Als we een top drie moeten maken van meest onwaarschijnlijke counters, dan opteer ik voor die tegen Japan, tegen Schotland van deze week en die tegen Ierland.

De counter begon zoals altijd bij Courtois en dan loopt ene Eden Hazard de longen uit zijn lijf, ontwijkt een tackle van een vliegende Ier, maakt nog een ommetje voorbij de grensrechter en legt de bal dan panklaar voor Romelu Lukaku, die hem maar gewoon hoeft binnen te leggen. Het was de wederopstanding van de nationale ploeg en maakte ook duidelijk wie er nu echt de nummer negen moest zijn. Lukaku kan gewoon als de beste goals maken.

Goal Lukaku vanaf 2:55

Vierde doelpunt tijdens WK-kwalificaties tegen Bosnië (7 oktober 2016)

Steve Van Herpe: Kracht en snelheid, dat zijn de twee troeven die vaak opgeworpen worden als het over Romelu Lukaku gaat. Technisch zou hij wat onbeholpen zijn: die eerste balaanname, weet u wel. Van een deel van het Belgische publiek kreeg hij ook al een paar keer de wind van voren. Onbegrijpelijk, als u het mij vraagt. Waartoe hij in staat is als hij zich écht goed in zijn vel voelt, toonde hij op een oktoberavond in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië. Het stond al 3-0, dus het deed er niet echt meer toe, maar Lukaku kreeg op een gegeven moment de bal tussen vijf verdedigers, sneed naar binnen en poeierde de bal vanop een meter of twintig recht in de winkelhaak. Een atypisch doelpunt, maar ook dát kan hij dus.

Doelpunt Lukaku vanaf 5:38

