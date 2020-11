Romelu Lukaku zal toch aanwezig zijn bij de interlands van de Rode Duivels. Eerder kwam nog het nieuws dat spelers niet mochten vertrekken uit Milaan omwille van gezondheidsredenen. Dat zou evenwel niet gelden voor de Belgische spits, melden Belgische media.

Italië kampt, net zoals België, met een twee coronagolf. Omdat de Italianse autoriteiten vrezen voor nog hogere cijfers, werd de clubs verboden om spelers af te staan aan de nationale ploeg. Dat betekende slecht nieuws voor Romelu Lukaku, die onder contract staat bij Inter Milaan.

Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws meldden maandag echter dat de Rode Duivel toch mocht afzakken voor de komende interlands. Het reisverbod in Italië zou voorlopig enkel gelden voor de regio's Toscane en Lazio. Spelers van Fiorentina en Lazio Roma mogen zo het land niet verlaten. De maatregelen werd genomen omdat er in beide teams een corona-uitbraak is en de regering wil die onder controle houden. Voor de de provincie Lombardije gelden de maatregelen (voorlopig) niet, waardoor Lukaku zich gewoon bij de Rode Duivels kan voegen.

België speelt tijdens deze interlandbreak een vriendschappelijke interland tegen Zwitserland op woensdag 11 november. Daarna volgen de laatste Nations Leagueduels tegen Engeland (zondag 15 november) en Denemarken (18 november). Dan weten we ook of België mag deelnemen aan zijn eerste eindronde van het toernooi. Bij de vorige en eerste editie werd die op de laatste speeldag verspeeld na een pijnlijke 5-2-nederlaag in en tegen Zwitserland. Momenteel staan de Duivels er goed voor met 9 op 12 en de eerste plaats in hun groep.

Italië kampt, net zoals België, met een twee coronagolf. Omdat de Italianse autoriteiten vrezen voor nog hogere cijfers, werd de clubs verboden om spelers af te staan aan de nationale ploeg. Dat betekende slecht nieuws voor Romelu Lukaku, die onder contract staat bij Inter Milaan. Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws meldden maandag echter dat de Rode Duivel toch mocht afzakken voor de komende interlands. Het reisverbod in Italië zou voorlopig enkel gelden voor de regio's Toscane en Lazio. Spelers van Fiorentina en Lazio Roma mogen zo het land niet verlaten. De maatregelen werd genomen omdat er in beide teams een corona-uitbraak is en de regering wil die onder controle houden. Voor de de provincie Lombardije gelden de maatregelen (voorlopig) niet, waardoor Lukaku zich gewoon bij de Rode Duivels kan voegen. België speelt tijdens deze interlandbreak een vriendschappelijke interland tegen Zwitserland op woensdag 11 november. Daarna volgen de laatste Nations Leagueduels tegen Engeland (zondag 15 november) en Denemarken (18 november). Dan weten we ook of België mag deelnemen aan zijn eerste eindronde van het toernooi. Bij de vorige en eerste editie werd die op de laatste speeldag verspeeld na een pijnlijke 5-2-nederlaag in en tegen Zwitserland. Momenteel staan de Duivels er goed voor met 9 op 12 en de eerste plaats in hun groep.