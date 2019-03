Romelu Lukaku moet ook afhaken voor Cyprus, net als Boyata en Sels

De Belgische Voetbalbond bevestigde het afhaken van Lukaku op Twitter. De spits van Manchester United heeft nog te veel last van zijn voetblessure en reist niet mee af naar Cyprus.

Woensdag had bondscoach Roberto Martinez al laten optekenen dat 'Big Rom' out was voor de opener van de Duivels van donderdag tegen Rusland, nu blijkt dat de aanvaller ook onvoldoende hersteld is van zijn voetblessure om de verplaatsing naar Cyprus te maken.

Bondscoach Roberto Martinez kan zondagavond ook geen beroep doen op verdediger Dedryck Boyata (persoonlijke redenen) en doelman Matz Sels (schouderblessure).

Zonder Lukaku openden de Duivels hun EK-kwalificatiecampagne donderdag met een 3-1 thuiszege tegen Rusland, in die partij opteerde Martinez voor Michy Batshuayi als diepe spits en dat zal zondagavond meer dan waarschijnlijk ook het geval zijn, ook al kon Batsman tegen de Russen niet helemaal overtuigen, met drie gemiste kansen.

Achterin hield Boyata wel goed stand, aan de zijde van de titularissen Jan Vertonghen en Toby Alderweireld - de verdediging die vorige zomer ook aan het WK begon. Boyata kreeg de voorkeur op Thomas Vermaelen, die pas terug is uit blessure en bij gebrek aan matchritme nog geen twee wedstrijden op rij aankan. Martinez liet donderdag na de interland echter al duidelijk verstaan dat Vermaelen in Cyprus wel zou spelen en dus zou er voor Boyata sowieso niet meer inzitten dan een plaats op de bank.

In de loop van zaterdag arriveren de Belgen in Larnaca, zaterdagavond is er een training in het GSP-stadion aan de rand van de hoofdstad Nicosia, en een persmoment met de bondscoach en Eden Hazard. De aanvoerder draagt zondagavond voor de honderdste keer in zijn carrière het shirt van de Rode Duivels.

Cyprus haalde het in zijn eerste duel in groep I met duidelijke 5-0 cijfers van klein duimpje San Marino.