Romelu Lukaku heeft zich zondagavond op Instagram gericht tot de Pro League naar aanleiding van het racistisch gedrag van supporters van Club Brugge tijdens de wedstrijd tegen RSC Anderlecht, Lukaku's ex-club. 'Ik hoop dat jullie nu wél eens in actie schieten', verklaart de aanvaller van Chelsea.

De ongezouten boodschap van Lukaku: 'Dat een icoon als Vincent Kompany wordt uitgescholden voor zijn huidskleur... Genoeg is genoeg. F*ck jullie met jullie hashtags, onderneem nu eens echt actie. This is some BS!!!'

Anderlecht-coach Vincent Kompany zei na de topper van zondag in het Jan Breydelstadion dat hij, zijn staf en spelers de hele wedstrijd werden 'uitgescholden voor bruine apen'. Kompany liet vervolgens verstek gaan voor de verplichte persconferentie.

Na de wedstrijd veroordeelden Club Brugge, Anderlecht en de Pro League de racistische uitlatingen. 'Racisme en discriminatie hebben geen plaats in de samenleving en in of rond onze stadions. Daar kunnen we niet duidelijk genoeg over zijn', tweette de Pro League. 'De Pro League neemt samen met haar clubs de verantwoordelijkheid op om voor de coaches aan de zijlijn, de spelers op het veld, de ballenjongens aan de kant van de zijlijn of voor de supporters in het stadion voor een veilige omgeving te zorgen.'

De ongezouten boodschap van Lukaku: 'Dat een icoon als Vincent Kompany wordt uitgescholden voor zijn huidskleur... Genoeg is genoeg. F*ck jullie met jullie hashtags, onderneem nu eens echt actie. This is some BS!!!'Anderlecht-coach Vincent Kompany zei na de topper van zondag in het Jan Breydelstadion dat hij, zijn staf en spelers de hele wedstrijd werden 'uitgescholden voor bruine apen'. Kompany liet vervolgens verstek gaan voor de verplichte persconferentie. Na de wedstrijd veroordeelden Club Brugge, Anderlecht en de Pro League de racistische uitlatingen. 'Racisme en discriminatie hebben geen plaats in de samenleving en in of rond onze stadions. Daar kunnen we niet duidelijk genoeg over zijn', tweette de Pro League. 'De Pro League neemt samen met haar clubs de verantwoordelijkheid op om voor de coaches aan de zijlijn, de spelers op het veld, de ballenjongens aan de kant van de zijlijn of voor de supporters in het stadion voor een veilige omgeving te zorgen.'