Cristiano Ronaldo zal zijn Europese titel met Portugal niet verlengen. CR7 botste zondagavond in de achtste finale in Sevilla op België, dat na een hardbevochten duel met 1-0 aan het langste eind trok.

De uitschakeling van Portugal viel zwaar bij de superster van Juventus. Meteen na affluiten gooide hij zijn aanvoerdersband op de grond en bleef een tijdje op zijn hurken zitten, voor zich uit starend. Na de Europese titel in 2016 en de Nations Leaguezege in 2019, zag Ronaldo zichzelf al opnieuw de Coupe Henri Delaunay mee naar huis nemen. Dat ging dus even anders tegen de Belgen.

Maar Ronaldo was toch zo sportief om de Belgen op te zoeken en hen nog succes te wensen voor de rest van het toernooi. Eerst omarmde hij Thibaut Courtois en voor hem had de Portugees nog een boodschap. 'Jullie hadden geluk he? De balde wilde er niet in vandaag.' Ronaldo ging daarna ook praten met Lukaku en Kevin De Bruyne, grootheden onder elkaar.

De Portugese aanvaller bleef echter verveeld zitten met de situatie. Wanneer hij naar de kleedkamers stapt, gooit hij opnieuw zijn aanvoerdersband op de grond en schopt het nog een beetje verder. Iemand van de Portugese staf pikte de band nog op, maar daar moest Ronaldo niets van weten. Met een zwaaiende arm maakte hij duidelijk dat hij niet getroost wou worden.

Voor de aanvaller van Juventus was het ook niet meteen een jaar om over naar huis te schrijven. Met de Oude Dame werd hij pas vierde in de Serie A en kwam hij niet verder dan de 1/8ste finales in de Champions League. Enkel de Italiaanse beker werd gewonnen. Zelf was Ronaldo in vorm dit jaar met 29 doelpunten en de topschutterstitel in de Italiaanse eerste klasse. Met de uitschakeling tegen België krijgt zijn tegenvallende seizoen dus een bitter einde.

🗣️ "[The ball] didn't want to go in today."



🇧🇪🆚🇵🇹 Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 27, 2021

The moment Belgium seal their victory and Cristiano Ronaldo throws his captain armband in frustration. One of those days when nothing was working for him and his team...#POR #BEL #BELPOR #EURO2020 #Ronaldo #CristianoRonaldo pic.twitter.com/0LRObq6Vmi — Alexa (@buticut) June 27, 2021

Ronaldo kicking his captain’s armband after Portugal’s defeat to Belgium 😤



(via @Salahuldien)pic.twitter.com/zvPZ4rZOLZ — ESPN FC (@ESPNFC) June 28, 2021

