Na een echte strijd tussen Club Brugge en Antwerp koos de jonge Nederlander op het eind toch voor die laatste. Maar wie is Jurgen Ekkelenkamp eigenlijk, de middenvelder die Jan Vertonghen als grote voorbeeld heeft?

'Het is gewoon een prima speler en in de denkwijze van de club zou je hem misschien wel moeten behouden', vertelde Marc Overmars, de huidige technisch directeur van Antwerp, in de zomer van 2021 bij het Nederlandse VI over Ajaxspeler Jurgen Ekkelenkamp. De TD van de Ajacieden moest de jonge Nederlander laten gaan omdat er gewoon te veel concurrentie is. En dat was niet de eerste keer dat de Amsterdamse club Ekkelenkamp aan de deur zette.

Als vijfjarig jongetje begon Ekkelenkamp met voetballen bij FC Omniworld, nu Almere City, waar hij tot zijn dertiende bleef. Al was dat wel wat tegen zijn zin, want hij probeerde tot viermaal toe naar Ajax te gaan, maar drie keer werd hij na de testen geweigerd door de topclub. De jonge Ekkelenkamp bleef echter proberen, wat hem in 2013, op zijn vijftiende, uiteindelijk dan toch een transfer naar de hoofdstad oplevert. Ajax is de ploeg van zijn hart. Hij ging slapen met een bal van de club naast zich, tooide zich continu in de rood-witte shirts en kende natuurlijk alle spelers. Al sprong er wel een iemand tussenuit: Jan Vertonghen. De Nederlander, die later omgeturnd werd tot middenvelder, speelde in de jeugd namelijk voornamelijk als verdediger. Het is ook bij de academie van de Ajacieden dat Ekkelenkamp zijn nieuwe roeping vond. En met succes, want wanner hij op zijn 18e mocht uitkomen voor Jong Ajax in de Nederlandse tweede klasse, ontplofte hij volledig met maar liefst 17 doelpunten in bijna 50 wedstrijden. En dat voor iemand die niet bepaald bekendstond om zijn scorend vermogen.'Ronaldogooier'Al na een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie kreeg Ekkelenkamp zijn kans in de A-ploeg en zijn debuut werd er eentje om niet snel te vergeten. In de Champions League mocht hij invallen tegen het Juventus van Cristiano Ronaldo en de Portugees zou het geweten hebben. In de 93ste minuut werd CR7 namelijk erg opzichtelijk onderuit gehaald door een erg enthousiaste Nederlander. 'Ik dacht enkel: Ronaldo neerhalen, want anders is hij weg', vertelde hij daar later over.Maar het hele opstootje leverde hem ook geen al te fijne bijnaam op. Op straat werd hij vaak 'Ronaldogooier' genoemd, wat hem enorm verveelt. 'Ik hoor die naam echt vaak op straat. Dan hoor je ineens 'hey, Ronaldogooier'. Dat is wel genoeg geweest', was hij daar even later na de bekerwedstrijd tegen Telstar duidelijk over.Het toont meteen aan dat Antwerp geen doetje heeft aangetrokken, al is de Nederlander wel wat heviger op het veld dan ernaast. In het alledaagse leven wordt Ekkelenkamp namelijk vooral een schuchtere jongen genoemd. Zolang dat op het veld maar verandert, denkt Antwerp.'Blitz-joker' van BerlijnIn de jeugd werd Ekkelenkamp nooit het grootste talent genoemd. Gewoon een degelijke speler met een goeie mentaliteit, fysiek vermogen en spelinzicht. Het statuut van titularis zat er dan nooit echt in bij de Ajacieden. Uiteindelijk kwam hij nog wel aan 40 wedstrijden, maar een echte doorbraak zat er niet in. Mede op aandringen van Overmars ging Ekkelenkamp dan maar op zoek naar een nieuwe club en die vond hij in de zomer van 2021 met Hertha Berlijn in de Bundesliga. Daar waren de verwachtingen meteen hooggespannen. De club uit de Duitse hoofdstad gaf hem prompt het nummer 10 en het was ook meteen raak bij zijn debuut tegen Greuther Fürth. Al na twee minuten scoorde de Nederlander zijn eerste goal voor zijn nieuwe club. Het Duitse blad Kicker promoveerde hem prompt tot de 'Blitz-joker' van Hertha. En raar maar waar, maar Ekkelenkamp kreeg er niet enkel een bijnaam door, maar ook twee boetes. 'Bij Hertha geven ze je een boete voor je debuut en een boete voor je eerste goal. Die kon ik allebei na de wedstrijd al afvinken', vertelde hij aan Elfvoetbal. 'Te naïef'Het goede begin kreeg echter geen navolging. In een heel seizoen, waarin het Hertha niet bepaald voor de wind ging en waarin het moest knokken voor behoud, kwam Ekkelenkamp in 21 wedstrijden aan de bak, waarin hij drie keer scoorde, maar hij verzamelde gemiddeld slechts een half uurtje speeltijd per wedstrijd. Deze zomer, slechts een jaar na zijn overstap, bleek er niet al te veel verandering te komen aan zijn status van invaller. Met Suat Serdar, Kevin-Prince Boateng, Lucas Tousart en Vladimir Darida, allemaal ervaren rotten, was de concurrentie op het Duitse middenveld gewoon te groot. Nochtans zagen ze wel heel wat in de jonge Nederlander in het Olympisch Stadion. 'Hij is gevaarlijk in de buurt van het doel, snapt de speelwijze en is creatief. Hij kan de tegenstander pijn doen, omdat hij telkens weet waar hij moet staan', beschreef zijn ex-coach Pal Dardai hem. Technisch directeur Fredi Bobic zag dan weer de negatieve kanten. 'Hij is nog te onervaren en maakt te veel naïeve beslissingen. Maar ik twijfel niet aan zijn kwaliteiten', vertelde hij.Hertha zag het dan ook graag gebeuren dat enkele Belgische clubs zo'n vijf miljoen euro voor hem over hadden. Of het dan Club Brugge of Antwerp werd, lag volledig aan de speler zelf, want de club kreeg toch zijn winst op een tegenvallende transfer. Uiteindelijk was het Marc Overmars die de 'prima speler' naar de Jupiler Pro League haalde. Kan hij op de Bosuil wel doorbreken?