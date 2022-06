Standard heeft met de Noor Ronny Deila zijn nieuwe coach beet, maar wie is hij en voor welk voetbal staat hij? Een kennismaking in vijf cijfers.

Met een gemiddelde van bijna 60% balbezit sinds het begin van het MLS-seizoen in 2022, heeft Ronny Deila's New York City FC het bedrieglijke uiterlijk van teams die de bal blijven rondtikken tot ze erbij neer vallen. Hoewel hij zelf al verklaarde een grote liefhebber te zijn van balbezit, wordt de Noor vaker vergeleken met Jürgen Klopp dan met Pep Guardiola. Als hij de bal wil, is dat vooral om dichter en zo snel mogelijk bij het doel van de tegenstander te raken. Dus wanneer hij Domenec Torrent opvolgde bij New York, een echte leerling van Pep als ex-assistent van de Catalaan, nam Deila het op balbezit gestoelde spel, dat al op een gemiddelde van 55,8% stond, niet weg in zijn eerste seizoen. Aan de andere kant kwam er wel veel meer diepgang in de ploeg met een gemiddelde dat van 17,77 ballen naar 23,38 ging. Een veel gedurfder spel.Wie de Scandinavische versie van Klopp zegt, heeft daarbij noodzakelijkerwijs vooral aandacht voor de hoge druk. Al in Schotland, wanneer hij aan het hoofd van Celtic stond, toonde zijn team een ​​PPDA (het aantal passes op de andere zijde van het veld vooraleer een verdedigende actie zoals tackle, duel of onderschepping, wordt ondernomen) van 6,84. Hoe lager dat aantal is, hoe beter. Hoewel hij nooit zijn Schotse cijfers zal herhalen, door de enorme kloof tussen Celtic en de rest van het land, zal Deila altijd vertrekken vanuit de pressing en iedere club daarin willen verbeteren. Bij Valerenga ging de PPDA tijdens het eerste seizoen van 9,11 naar 8,85. In New York zakte dat aantal in een paar maanden van 8 naar 7,52 en stond het dit seizoen zelfs op 7,01.Gefocust op de intensiteit die hij constant van zijn troepen eist, is Ronny Deila's voetbal erg agressief. Om dat te meten, is de challenge intensity de ideale statistiek, waarbij het aantal defensieve interventies (tackle, onderschepping, duel) per minuut wordt gemeet wanneer de tegenstander aan de bal is. In dit spelletje is de lat van 7,7 die zijn New Yorkse ploeg tijdens vorig seizoen bereikte een maatstaf in de MLS, een competitie die bekendstaat voor zijn duels en loopacties. Tijdens zijn laatste twee jobs, in Oslo en vervolgens in New York, liet de Noorse coach het gemiddelde aantal voorzetten per wedstrijd dalen. Het gevolg van een spel waarbij het balbezit zich voornamelijk richt op de half-spaces, de tussenzones tussen de as van het veld en de flanken. Als hij graag over de flanken gaat bij de opbouw, doet Deila dat met als doel de verdedigingslinies van de tegenpartij in de breedte uit te rekken om de open ruimte tussen de centrale verdediger en de vleugelverdediger van de tegenpartij uit te buiten. Ofwel door in een driehoek te spelen die aan de ene kant een overschot creëert, of door het spel om te draaien en steun te bieden aan de flankspeler om aan de andere kant het verschil te maken. Kortom, in dit spel is de voorzet een stap achteruit.Resoluut gericht op het offensief, is het voetbal van Ronny Deila een cocktail van spektakel en dominantie geworden in de stad die nooit slaapt. Jaar na jaar is de marge van New York City FC op zijn tegenstanders toegenomen, zoals de expected goals laten zien. Als de balans tussen xG voor en tegen als erg positief was onder leiding van Domenec Torrent (+0,38), is deze alleen maar toegenomen: +0,5 tijdens het seizoen 2020, +0,7 voor het boekjaar 2021 en zelfs een hoogtepunt van +1,15 sinds de start van het huidige seizoen, die de Noor onderweg verliet. Een marge die werd vergroot door het aantal gecreëerde kansen te verhogen, via de hierboven beschreven manieren, maar ook door New York om te vormen tot een defensief fort, waarbij gemiddeld minder dan één verwacht doelpunt per wedstrijd werd geïncasseerd.