Royal Excel Mouscron: onderzoek naar de banden tussen de club en makelaars

Sinds 2015 zweeft Excel Mouscron door het schimmige voetbalheelal van Pini Zahavi en Fali Ramadani. In april 2016, een jaar na de overname van de club door het Israëlisch-Macedonische duo via een Maltees investeringsfonds genaamd Latimer, weigert de licentiecommissie namelijk een licentie voor het volgende seizoen. OHL, STVV en Westerlo klagen aan dat Royal Mouscron-Péruwelz banden heeft met makelaars. Zeven spelers van de toenmalige kern zijn eigendom van Lian Sports, een makelaarskantoor dat geleid wordt door Fali Ramadani vanuit Malta. Het adres van Lian Sports is hetzelfde als dat van Latimer, het bedrijf dat net de club met stamnummer 216 heeft overgenomen.

