RSC Anderlecht is de eerste ploeg in de kwartfinales van de Croky Cup. In de achtste finales klopten de Brusselaars dinsdag Seraing in een strafschoppenreeks met 3-4. Na 90 minuten was het 3-3 gelijk en verlengingen brachten daar geen verandering in.

Anderlecht kende een bijzonder moeizame start van de wedstrijd. Ze werden alvast niet geholpen door hun fans, die er met bengaals vuur voor zorgden dat de wedstrijd even werd stilgelegd. Vlak daarna floot scheidsrechter Put een strafschop voor Seraing omdat Magellan iets te stevig verdedigde op Sambu. Maziz (10.) twijfelde niet en scoorde de 1-0. Enkele minuten later ging de bal weer op de stip voor de thuisploeg. Rafaelov liet zijn voet iets te lang hangen en bracht zo Maziz ten val. Mikautadze (16.) verdubbelde de score. Anderlecht leek even aangeslagen; maar begon wel te zoeken naar de aansluitingstreffer, zonder grote kansen. Vlak voor rust viel er dan toch een goal uit de lucht voor paars-wit. Kouamé (38.) tikte de lage voorzet van Murillo simpel binnen. Nog geen drie minuten later hing opnieuw Kouamé (41.) met een knappe kopbal de bordjes gelijk.

Vlak na rust kreeg Anderlecht een strafschop. Rafaelov (47.) werd aangetikt in de zestien en schoot daarna zelf de elfmeter binnen. Anderlecht ging wat achterover leunen na de voorsprong en kreeg meteen het deksel op de neus. Na een geweldige assist van Mikautadze kon Maziz (59.) makkelijk binnenleggen. Na de gelijkmaker kwam Seraing weer in de wedstrijd. Scoren lukte beide ploegen echter niet meer, waardoor verlengingen onvermijdelijk waren. In die verlengingen kwam er nauwelijks gevaar, zodat strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Zowel Seraing als Anderlecht startten met een misser. Van Crombrugge stopte meteen de elfmeter van Del Fabro, maar zijn collega Dietsch deed hetzelfde op de poging van Gomez. Seraing miste ook zijn tweede penalty, Nadarini mikte hoog over, waarna alle strafschoppen wel binnen gingen. Murillo trapte de beslissende tegen de touwen.

De loting voor de kwartfinales wordt donderdag uitgevoerd.

