RSC Anderlecht en het realisme van Rutten

Twee weken geleden ontspon zich op de terugweg van Daknam een merkwaardig debat op een van de supportersbussen van Anderlecht. De zogenaamde believers, de minderheid die denkt dat het dit seizoen nog allemaal goed komt met Anderlecht, waren tevreden met de felbevochten drie punten en de bijna-kwalificatie voor play-off 1. De non-believers vroegen zich af wat Anderlecht te zoeken heeft in de eindronde met de beste zes ploegen van het land. Doorheen het seizoen is immers gebleken dat er zeker vier teams - Genk, Club Brugge, Standard en Antwerp - beter zijn dan de Brusselaars. Het Anderlecht van Fred Rutten zou dus zomaar op een vijfde of zesde plaats kunnen eindigen. Voor het eerst sinds 1964 zou paars-wit verstoken kunnen blijven van Europees voetbal. Met dat gegeven in het achterhoofd was de rekening van sommige supporters snel gemaakt: misschien is de weg naar een Europees ticket comfortabeler via play-off 2. Met mondjesmaat liepen de believers in de bus over naar het andere kamp.

...