RSC Anderlecht: kapitaalsverhoging van 42 miljoen euro, Peter Verbeke wordt CEO

De langverwachte kapitaalsverhoging bij RSC Anderlecht is een feit. Die operatie van in totaal 42 miljoen euro was 'broodnodig' om de toekomst van de club te verzekeren. Peter Verbeke is aangeduid als de opvolger van Jos Donvil als CEO van de Belgische recordkampioen. B-aandeelhouders Michael Verschueren en Johan Beerlandt hebben hun aandelen verkocht aan hoofdaandeelhouder Marc Coucke.

Peter Verbeke wordt de nieuwe CEO van RSC Anderlecht. © Belga Image