Anderlecht heeft een nieuwe voorzitter: Wouter Vandenaute. Hij ging in op de vraag van Marc Coucke om de functie over te nemen. Dat meldt de recordkampioen zelf op de clubsite.

Wouter Vandenhaute is de nieuwe voorzitter van RSC Anderlecht en Marc Coucke doet als eigenaar een stap terug, maar zal wel betrokken blijven bij de club. Dat meldde Anderlecht donderdag zelf op haar site. De bestuurswissel maakt deel uit van het 'RSCA 20-25'-plan dat CEO Karel Van Eetvelt volgende week dinsdag wil voorleggen aan de Raad van Bestuur . 'Dit plan moet Sporting Anderlecht toelaten om weer aan te knopen met zijn roemrijke verleden. Van Eetvelt werkte het in de voorbije maanden uit in nauwe samenwerking met Vincent Kompany en met extern adviseur Wouter Vandenhaute', staat te lezen op de site.'

'De huidige voorzitter, Marc Coucke, steunt het plan van Van Eetvelt voluit en wil alle ruimte laten aan het nieuwe management. Hij heeft daarom beslist om terug te treden als voorzitter, maar blijft via zijn investeringsmaatschappij Alychlo wel een ambitieuze hoofdaandeelhouder.'

Coucke vroeg zelf aan Vandenhaute om zijn plaats in te nemen, volgens RSCA. 'Coucke heeft aan adviseur Wouter Vandenhaute gevraagd om zijn rol over te nemen, zodat Vandenhaute als nieuwe voorzitter het team rond Van Eetvelt volop kan aansturen. Als gevolg daarvan verkoopt Vandenhaute zijn aandelen in het agentschap Let's Play. Hij engageert zich ook om mee in Anderlecht te investeren, net als Vincent Kompany, die ook na 2022 in Anderlecht zal blijven. Kompany wil samen met Vandenhaute Anderlecht weer naar de top brengen.'

Wouter Vandenhaute is momenteel actief als extern adviseur van CEO Van Eetvelt, maar zal de rol van Coucke overnemen. Als gevolg daarvan verkoopt Vandenhaute zijn aandelen in het agentschap Let's Play. Hij engageert zich ook om mee in Anderlecht te investeren, net als Vincent Kompany, die ook na 2022 in Anderlecht zal blijven.

'10 dagen geleden belde Coucke me'

De hoofdrolspelers in het verhaal kwamen in een eigen videoboodschap ook al aan bod. Coucke vertelt erin dat het voorzitterschap geen eenvoudige taak was. 'Tijdens mijn tweejarig voorzitterschap heb ik gemerkt dat voorzitter zijn van Anderlecht een fulltime job is. Ik heb altijd geprobeerd er te zijn en dat moest ook want er beweegt heel veel in de club. Maar ik denk dat ze beslissing om Wouter voorzitter te maken, de juiste is. Ik laat de club nu over in een team vol professionele mensen die ik maximaal zal ondersteunen vanuit mijn nieuwe rol.'

Nieuwe voorzitter Wouter Vandenhaute schrok van de vraag van Coucke zelf. 'Tien dag geleden belde Marc me om te zeggen dat hij een stap terug wou zetten en het roer aan mij wou overnemen. Ik ben dan ook heel trots en zal proberen de grootst mogelijke dienaar voor de club te zijn. Twee maanden geleden schrok ik van de financiële situatie van de club, maar ik zag ook de goeie mensen en de ambitie die leeft binnen de club. Het is nu niet de vraag of Anderlecht terug komt, neen, Anderlecht komt terug!'

En ook kapitein Kompany deed zijn zegje in de videoboodschap. 'Het is sterk dat Anderlecht beroep kan doen op de allerbesten, die op een gemotiveerde wijze met de echte oplossingen komen. Nu gaan we ook die oplossingen zoeken met ons allemaal, dus met Karel, Marc, Wouter en mezelf.'

Financieel gezond

Naast de voorzitterwissel houdt het plan van Van Eetvelt nog twee andere zaken in. Ten eerste moeten de talenten uit de eigen jeugd blijven doorstromen naar de A-ploeg. 'In youth we trust blijft de kernwaarde waarop RSCA zijn succes wil bouwen. Neerpede wordt nog meer dan vroeger het kloppende hart van de club en wil de volgende Vincent Kompany, de volgende Romelu Lukaku en de volgende Youri Tielemans naar het eerste elftal brengen om daar successen te boeken. De toptalenten die dit seizoen al furore maakten, zullen ook volgend seizoen schitteren in het Lotto Park en de sportieve staf zal daarnaast zorgen voor gerichte versterkingen. Daarvoor zijn intussen extra middelen voorzien.'

Ten tweede moet het plan Anderlecht opniew financieel gezond maken. 'Het plan zorgt er ook voor dat Sporting Anderlecht op korte termijn weer financieel gezond wordt. De huidige aandeelhouders zullen daarvoor samen met Vincent Kompany en Wouter Vandenhaute de nodige middelen uittrekken. Op de Raad van Bestuur van dinsdag vraagt het management een mandaat om de financiële details in de komende weken verder uit te werken.

