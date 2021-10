RSC Anderlecht heeft zondagavond op de dertiende speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling vrede moeten nemen met een 2-2 gelijkspel (rust 1-2) tegen Oud Heverlee Leuven. De Brusselaars haalden daarbij dankzij twee doelpunten van Joshua Zirkzee een 0-2 achterstand op en diep in blessuretijd stopte doelman Hendrik Van Crombrugge nog een penalty.

Anderlecht stond te slapen toen scheidsrechter Jasper Vergoote de wedstrijd op gang blies. Al na een kwartier keek paars-wit tegen een 0-2 achterstand aan. Sory Kaba opende de score in de 6e minuut en negen minuten later verdubbelde Mathieu Maertens de voorsprong van de bezoekers. Vijf minuten voor tijd scoorde Zirkzee de aansluitingstreffer op assist van Sergio Gomez.

In de tweede helft nam Anderlecht de wedstrijd in handen en dat leek net voor het uur de gelijkmaker op te leveren. Wesley Hoedt werkte de bal knap tegen de netten, maar de VAR had een duwtje van de Nederlandse verdediger gezien en keurde het doelpunt af. Tot overmaat van ramp moest Anderlecht in de 70e minuut met tien voort. Michael Murillo werd met rood bestraft voor een elleboogstoot aan Sebastien Dewaest.

OHL probeerde meteen te profiteren, maar Van Crombrugge bracht redding op pogingen van Musa Al-Tamari en Xavier Mercier. Aan de overzijde hield Rafael Romo Josh Cullen met een uitstekende reflex van de 2-2. Die 2-2 kwam er in de vierde minuut van de blessuretijd alsnog. Zirkzee scoorde zijn tweede van de avond.

In de zevende en laatste minuut van de blessuretijd leek OHL toch nog voor het eerst te gaan winnen op het veld van Anderlecht. Vergoote wees naar de stip nadat Majeed Ashimeru met de hand een schot van Alexis De Sart uit het doel ranselde. Ashimeru moest met rood naar de kant, zodat RSCA met negen eindigde. Kaba zette zich achter de bal, maar Van Crombrugge redde zijn elfmeter.

In de stand is Anderlecht met 21 punten zesde, op vijf punten van leider Club Brugge en vier van Union Sint-Gillis, dat zondagavond nog op verplaatsing bij AA Gent aantreedt. Oud-Heverlee Leuven is met 14 punten veertiende.

