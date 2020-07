RSC Anderlecht speelt zijn thuiswedstrijden gedurende de maand augustus volledig achter gesloten deuren. Het gaat om de wedstrijden van 16 augustus tegen Excelsior Moeskroen en van 23 augustus tegen KAS Eupen.

Dat laat RSC Anderlecht zelf weten.

Op dit moment kunnen er in principe 400 fans in de autonome compartimenten van voetbalstadions plaatsnemen. De verwachting was dat het aantal vanaf augustus zou stijgen naar 800 personen, maar omdat het coronavirus aan kracht wint, besliste de Nationale Veiligheidsraad donderdag die versoepeling tot minstens 1 september uit te stellen.

RSCA hakt nu de knoop door om in augustus zonder fans in de tribunes te voetballen. Enkel de spelers en stafleden van beide teams, de delegaties van beide clubs, de medewerkers van de tv-productie, de media en de noodzakelijke operationele medewerkers zullen toegelaten worden in het Lotto Park, benadrukt Anderlecht.

'We hebben deze moeilijke beslissing genomen na de recente ontwikkelingen van de pandemie', zegt CEO Karel Van Eetvelt. 'Samen met de gemeente Anderlecht kiezen we ervoor om het algemeen belang te dienen door zo weinig mogelijk risico's te nemen op vlak van de volksgezondheid. Ik wil de verschillende diensten van onze gemeente danken voor de uitstekende samenwerking.'

Fabrice Cumps, de burgemeester van Anderlecht, treedt de paars-witte CEO bij. 'We moeten de recente ontwikkelingen van het virus ernstig nemen. Het is van levensbelang om geen enkel risico te nemen. Ik ben erg tevreden dat de directie van RSC Anderlecht en de gemeente op dezelfde lijn zitten in de aanpak van de wedstrijdorganisatie gedurende de maand augustus.'

