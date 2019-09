RSC Anderlecht stelt zich burgerlijke partij voor schadeclaim Van Holsbeeck

Voetbalclub RSC Anderlecht wil zich juridisch wapenen tegen een mogelijke schadeclaim voor ex-manager Herman Van Holsbeeck. Paars-wit stelt zich burgerlijke partij in het dossier waar ook Christophe Henrotay in verwikkeld is.

Van Holsbeeck zou grote sommen geld achtergehouden hebben van Anderlecht. © Belga Image