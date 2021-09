Op de achtste speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling is RSC Anderlecht zondagavond met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. KV Kortrijk had ook maar een doelpunt nodig om van AA Gent te winnen.

Standard stond al na zeven minuten met tien. Ameen Al Dakhil, een jeugdproduct van Anderlecht, werd van het veld gestuurd omdat hij de doorgebroken Verscharen neerhaalde. De Luikenaars beëindigden de wedstrijd met negen. Acht minuten voor tijd kreeg Collins Fai rood nadat hij met gestrekt been de knie van Kristoffer Olsson raakte. Scheidsrechter Nicolas Laforge hield het aanvankelijk bij geel, maar de VAR besliste er anders over.

Met 13 punten is Anderlecht in de stand vijfde, op vier punten van leider Club Brugge. De Brusselaars hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed. Standard is met eveneens 13 punten zesde.

Kortrijk - Gent

KV Kortrijk heeft zondagavond de achtste speeldag afgesloten met een 1-0 overwinning tegen AA Gent. Faiz Selemani scoorde het enige doelpunt van de partij in de 9e minuut vanop de strafschopstip met een panenka, na hands van Julien De Sart.

Twee minuten na de rust kreeg ook AA Gent een strafschop wegens hands, maar Roman Bezus verzuimde die om te zetten. Negen minuten voor tijd leek Tarik Tissoudali Gent dan toch langszij te brengen, maar de VAR had buitenspel gezien.

In de stand is Kortrijk met 13 punten zesde. AA Gent is met 7 punten zestiende en op twee na laatste.

