Anderlecht heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd om de Champions' play-offs. Paars-wit versloeg Charleroi met 4-0 en profiteerde zo optimaal van het puntenverlies van AA Gent eerder op de dag bij Cercle.

Anderlecht (61 punten) wipt, met nog een speeldag te gaan in de reguliere competitie, over de Buffalo's (59 punten) naar de begeerde vierde plaats.

Op de laatste speeldag, volgende week zondag (10 april), trekt Anderlecht naar Kortrijk en speelt Gent thuis tegen OHL. Leider Union, kampioen Club Brugge en Antwerp zijn al zeker van hun plaats in de top vier.

Anderlecht nam in het Lotto Park meteen het initiatief en drukte de Karolo's tegen het eigen doel. De ploeg van Kompany kwam na negentien minuten dan ook verdiend op voorsprong. Christian Kouamé opende de score na een fase waarin Koffi niet vrijuit ging. De bezoekende doelman stond er even later wel met een knappe reflex op een schot van Zirkzee. Een dominant Anderlecht verzuimde daarna de score verder uit te diepen.

In de tweede helft herstelde Charleroi het evenwicht, maar toch was het Anderlecht dat opnieuw scoorde. Joshua Zirkzee rondde een counter koelbloedig af: 2-0 na 62 minuten. Twaalf minuten voor tijd mochten de boeken definitief dicht. De pas ingevallen Francis Amuzu tikte de derde Brusselse goal tegen de netten. Amir Murillo legde in de slotfase de 4-0 einstand vast.

Zondagavond wordt nog een wedstrijd gespeeld in de hoogste voetbalklasse. KRC Genk, dat nog mikt op de Europe play-offs (top acht), ontvangt Eupen (21u).

Bekijk alle uitslagen en het klassement van de Jupiler Pro League

